المطورون: القرارات الحكومية نقلة فى تصدير العقارات واستثمارات مرتقبة فى مختلف القطاعات



■ هشام شكرى: يجب وضع آليات واضحة وتفعيل الإقامة عقب سداد نسبة محددة من سعر الوحدة

■ ممدوح بدرالدين: الدولة اتخذت خطوات جادة ولا بد من تحفيز الصناديق العقارية

■ علاء فكرى: مصر لديها مقومات كبرى لجذب رؤوس الأموال

هيثم مهين: واجهنا عقبات فى الترويج خارجيا بسبب قوانين التملك والإقامة ونتوقع جذب الأجانب

أحمد الدسوقى: القرارات توقيتها ملائم مع الطفرة الإنشائية والمشروعات الكبرى

محمود عبدالحليم: السوق جاذبة عقب تعويم الجنيه والطلب الأكبر متوقع من السوريين والليبيين

■ أحمد شلبى: متوسط أسعار الوحدات فى الدول المنافسة بين 150 و500 ألف دولار

بدور إبراهيم

استحوذ ملف تصدير العقارات على اهتمام الدولة فى الآونة الأخيرة باعتباره أحد سبل جذب الاستثمارات الأجنبية وإدخال العملة الصعبة إلى السوق المصرية بما يسهم فى دفع الاقتصاد ككل.

واتخذت الدولة إجراءات فعلية لدعم التصدير ومعالجة السلبيات التى وقفت حائلا امام السوق المصرية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية بإصدار قانون التسجيل العقارى رقم 37 لعام 2018، فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة، لتسهيل عملية تسجيل العقارات، كما أصدر وزير الداخلية قراراً ينص على جواز الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة 5 أعوام، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بجمهورية مصر، بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، ولمدة 3 أعوام، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أوأكثر بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار.

أكد مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوزارة تدعم شركات الاستثمار العقارى فى المشاركة بالمعارض والفعاليات الدولية للترويج إلى العقارات وجذب أكبر قدر من العملاء إلى السوق.

أجمع المطورون العقاريون على أهمية تلك الإجراءات، التى تسهم بدورها فى تنشيط تصدير العقارات، ووضع مصر على قائمة اهتمامات رؤوس الأموال الراغبين فى تملك عقارات خارج حدود بلادهم.

قال ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدولة اتخذت خطوات جادة لدعم تصدير العقارات المصرية بالموافقة على مطالب المطورين العقاريين المهتمين بذلك الملف، الخاصة بتسهيل إجراءات التسجيل العقارى، الذى مثل عائقًا كبيراً أمام جذب رؤوس الأموال الأجنبية المهتمة بشراء عقارات بالسوق المصرية، وفى ذلك الصدد إصدار قانون التسجيل العقارى رقم 37 لعام 2018، والموافقة على منح إقامة مؤقتة للأجانب حال امتلاك عقارات بالسوق المصريةن يمثل عامل جذب كبير، وأغلب الدول التى استطاعت فى الأعوام الماضية تحقيق نجاحات فى ملف تصدير العقارات، ركزت بصورة رئيسية على منح إقامة مقابل شراء العقارات كعامل جذب.

أشار إلى أن الفترة المقبلة تشهد توسعاً فى عمليات تصدير العقارات ومشاركة الشركات المصرية فى العديد من الفعاليات والمعارض الدولية، والتنافس فى الآليات التسويقية والمنتجات العقارية، لمخاطبة رغبات شريحات العملاء الأجانب بمختلف الدول بما يسهم فى إحداث طفرة فى القطاع العقارى على مختلف المستويات، والمساهمة فى دفع الاقتصاد من خلال إدخال مورد جديد من العملة الصعبة إلى البلاد.

لفت إلى أن مدبولى أكد خلال اجتماعه مع المطورين العقاريين، على دعم الشركات فى ملف تصدير العقارات والمشاركة بالفعاليات والمعارض الخارجية، وتوفير السبل وتذليل العقبات أمام الشركات، لإنجاح مهامها فى الترويج إلى العقارات المصرية بالخارج، والاستحواذ على أكبر قدر من الطلبات الشرائية للعملاء بمختلف أنحاء العالم.

شدد على أهمية تحفيز صناديق الاستثمار العقارية، لتنمية حجم استثماراتها فى السوق المصرية.

أكد هشام شكرى، رئيس المجلس التصديرى العقارى ورئيس مجلس إدارة رؤية القابضة، أن اهتمام الدولة بملف تصدير العقارات، واتخاذ خطوات جادة فى ذلك الصدد، يحقق نقلة للقطاع العقارى وللاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن الإجراءات الأخيرة من حيث منح الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة زمنية قابلة للتجديد حال شراء عقارات أوأكثر داخل مصر، وتسهيل إجراءات التسجيل العقارى، وحل مشكلة البيروقراطية، وقدم القوانين إحدى المتطلبات التى نادى بها المجلس، وعدد كبير من المطورين العقاريين لدفع عملية تصدير العقارات.

لفت إلى أنه ضرورى وضع آليات واضحة لتطبيق تلك القرارت وضمان تحقيق المستهدف منها، كما لا بد من إيضاح خطوات تفعيل الإقامة للعميل الأجنبى بمعنى هل يحصل عليها بمجرد سداد الدفعة المقدمة، أم عقب الانتهاء من سداد كامل قيمة الوحدة، مشيراً إلى أن إمكانية وضع ضوابط تتيح للعميل الأجنبى، الحصول على الإقامة، أما بعد سداد نسبة محددة من ثمن الوحدة أوالحصول على إقامة 3 أعوام حال دفع نصف ثمن عقارات بقيمة 400 ألف دولار، والحصول على الإقامة 5 أعوام عقب سداد باقى المبلغ بما يضمن الحفاظ على حقوق الشركات.

أشار إلى أن مدبولى أكد أن مصر تشارك العام المقبل فى معرض مبيم العقارى فى فرنسا، الذى يعد أحد أكبر المعارض العقارية على مستوى العالم، مؤكدًا أنها خطوة إيجابية لتسليط الضوء على العقارات المصرية، وتعزيز تواجد مصر بين الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن مشاركة وزير الإسكان بإلقاء كلمة فى مبيم 2018 استعرض خلالها المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها حاليا، وتعريف المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية، والفرص المتاحة به كان له صدى إيجابي.

لفت إلى أنه حصل على الموافقات المبدئية لمشاركة مصر كضيف شرف مبيم 2019.

أشار إلى أن تواجد ورعاية الإسكان يسهم فى تحفيز مشاركة أكبر قدر من الشركات المصرية فى المعرض خلال العام المقبل، الذى يعد فرصة للشركات للتعرف على متغيرات القطاع العقارى فى العالم، واستقطاب شرائح جديدة من العملاء، وإمكانية عقد شراكات مع كيانات، وجذب صناديق استثمار عقارية عالمية.

أضاف أن نتائج مشاركة الشركات بالمعرض لن تظهر بعد المشاركة الأولى أوالثانية فى ضوء تنوع المشروعات العقارية، والدول المشاركة، وتمكن عدد منها فى تحقيق تقدم عن السوق المصرية، فى ملف تصدير العقارات، واستقطاب شرائح أكبر من العملاء الأجانب، لافتا إلى أن المنتجات المتميزة ستفرض نفسها سريعاً لا سيما أن السوق المصرية تمتلك شركات تطوير عقارى جادة، ذات خبرات تنفذ مشروعات بجودة متميزة، لا تقل عن الشركات العالمية.

أضاف أنه من الممكن تواجد شركات العام المقبل من باب الاستطلاع، والتعرف على المعرض فقط، دون المشاركة وطرح مشروعات لكى تتمكن من إعداد دراسات جيدة وضمان المشاركة الناجحة والفعالة التى تحقق أهدافها فى الدورات التالية.

أكد علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، أن اهتمام الدولة واتخاذها إجراءات داعمة لملف تصدير العقارات ينعكس إيجابا على السوق العقارية، والاقتصاد المصرى ككل، باعتبار تصدير العقارى مورداً مهماً للعملة الصعبة، واعتمدت العديد من الدول على تلك الآلية، فى تقوية اقتصادها وتحقيق نتائج إيجابية فى وقت زمنى قصير.

أوضح أن هناك دول يحقق فيها التصدير العقارى نسب تتجاوز %40 من الدخل القومى، بما يدعم فرص السوق المصرية فى تحقيق عوائد إيجابية من ذلك الملف، لا سيما أن مصر لديها مقومات كبرى لتحقيق إنجازات سريعة فى ذلك الصدد.

أشار إلى أن الشركات العقارية مهتمة بذلك الملف، وكانت تتطلب عددًا من التحفيزات من الدولة، ومعالجة العديد من السلبيات، منها صعوبة إجراءات التسجيل، مشيراً إلى أن القرارات الأخيرة تسهم فى التغلب على عقبات كبرى وتؤكد اهتمام الدولة بملف تصدير العقارات.

أوضح أن العقار المصرى جاذب خاصة فى ضوء ارتفاع الدولار والعملات الأجنبية امام العملة المحلية، بما يحفز الرغبات الشرائية للعملاء الأجانب، والعرب، والمصريين العامليين بالخارج، ولقدرته على تحقيق عوائد استثمارية مرتفعة، فى ضوء الزيادات المستمرة فى الأسعار وتوافر العديد من المنتجات الجيدة، والمنفذة على أعلى مستوى من قبل الشركات الجادة.

أكد أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، أن موافقة وزارة الداخلية على منح الإقامة المؤقتة غير السياحية للعملاء الأجانب لمدة 3 أعوام قابلة للتجديد حال شراء عقار أوأكثر بقيمة 200 ألف دولار، و5 أعوام حال شراء عقارات 400 ألف دولار، داخل مصر، واتجاه صحيح لدعم تصدير العقارات المصرية واستقطاب شريحة جديدة من العملاء الأجانب إلى السوق المصرية، وكان يفضل أن تحدد أسعار أقل من ذلك فى البداية لضمان جذب أكبر قدر من العملاء الأجانب.

أشار إلى أن متوسط أسعار الوحدات فى دول العالم بين 150 إلى 500 ألف دولار، وهى الدول التى تشهد رواجا فى الإقبال على العقارات من شريحة العملاء الأجانب، لافتا إلى أن المطورين طالبوا الدولة فى وقت سابق، بمنح الإقامة لمن يمتلك وحدات بأسعار تبدأ من 100 ألف دولار.

لفت شلبى إلى أن الخطوة جيدة، وبعد تطبيقها ودراسة نتائجها، النظر فى تلك المحددات والضوابط السعرية، لا سيما أن تكلفة تنفيذ العقار فى السوق المصرية تعد الأرخص بين دول الشرق الأوسط، والدول المنافسة فى مجال تصدير العقار.

قال محمود عبد الحليم، رئيس مجلس إدارة شركة MREC «مكانك» للخدمات العقارية المتكاملة، إن وضع ضوابط وشروط سعرية لمنح الإقامة تتمثل فى امتلاك عقارات أقل من 200 و400 ألف دولار، يعد حلا أفضل فى إطار الرغبة الجادة فى جذب أكبر قدر من العملاء العرب والأجانب، لتملك وحدات فى السوق المصرية، لا سيما فى المنافسة الشرسة مع العديد من الدول، التى حققت نجاحات منذ أعوام فى ملف تصدير العقارات، منها إسبانيا واليونان، التى تبلغ متوسط أسعار الوحدات السياحية بها 400 ألف دولار، وتتسم اليونان بميزة إضافية هى منح الإقامة الدائمة فى بلاد الاتحاد الأوروبى.

أشار إلى أن السوق المصرية تتسم بميزة نسبية فى التوقيت الحالى، عقب تعويم الجنيه، وانخفاض سعره مقارنة بالعملات الأخرى، بما أسهم فى تميز أسعار العقارات المصرية، وجاذبيتها لرؤوس الأموال العربية والأجنبية، بما يتطلب وضع تحفيزات تسهم فى استقطاب تلك الاستثمارات والاستفادة من المزايا الحالية.

أضاف أن ربط الإقامة بالحصول على وحدات عقارية بأسعار بين 100 إلى 150 ألف دولار كبداية والتنبيه على راغبى الشراء أن الاسعار تتضاعف خلال 12 شهراً، كان يسهم فى الإسراع من تحقيق النتائج المستهدفة، لكن تظل الخطوة المتخذة إيجابية تدفع آلية تصدير العقار.

أكد أحمد الدسوقى رئيس مجلس إدارة شركة نيوإفنيوللتسويق العقارى، أن الدولة اتخذت تلك القرارات الإيجابية والداعمة لتصدير العقارات فى التوقيت المناسب، مع تنوع حجم الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق العقارية، ومدن المجتمعات العمرانية والمشروعات الكبرى المنفذة من قبل الدولة مثل العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، وهضبة الجلالة، وغيرها وتستحوذ تلك المشروعات على اهتمام رؤوس الأموال العربية والأجنبية.

أوضح أن شركات القطاع الخاص حققت طفرة فى الآونة الأخيرة، من حيث التنافس فيما بينها، على تنفيذ منتجات عقارية بأعلى جودة وبتصميمات مبتكرة بما أسهم فى تحقيق قيمة مضافة إلى السوق المصرية، وتوفير منتجات بجودة لا تقل عن الأسواق العالمية، وتتسم العقارات المصرية بتنوعها من حيث المساحات والمواقع والخدمات لتلاءم مختلف الطلبات.

أضاف أن تسهيل إجراءات التسجيل يسهم فى حل مشكلة كبرى، عانى منها الراغبين فى الحصول على وحدات عقارية من العملاء الأجانب، ويدفع بدوره تجاه تنشيط منظومة التمويل العقارى.

أكد هيثم مهين، رئيس مجلس ادرة شركة pci العقارية لتسويق العقارات فى أوروبا، أن تلك الإجرءات لا سيما فيما يخص بمنح الإقامة تسهم فى جذب شريحة كبيرة من العملاء الأجانب المهتمين بشراء عقارات فى السوق المصرية، لا سيما الراغبين فى تنفيذ مشروعات صغيرة، كسلاسل مطاعم على سبيل المثال، وتواجه تلك الفئة صعوبات فى الدخول إلى السوق المصرية، وتنفيذ المشروعات نظرا إلى عدم حصولهم على إقامة، وأن تلبية احتياجات تلك الشريحة ودفعها على تنفيذ مشروعات تحقق أبعاداً اقتصادية إيجابية على مختلف القطاعات.

أوضح أن الإجراءات تسهل مهمتهم كمسوقين عقارات بالدول الخارجية فى الترويج إلى العقارات المصرية بمختلف الأسواق، فى ظل اكتساب عدد من الدول ميزة تنافسية عن السوق المصرية فى الأعوام الماضية، بمنح الإقامة فقط، كما تؤكد تلك الإجراءات على دعم الحكومة المصرية، لتصدير العقارات وتوفير الحماية لمختلف العملاء بما يزيد ثقتهم فى السوق المصرية.

لفت إلى أن الصورة الذهنية للعديد من العملاء الأجانب، بصعوبة التملك داخل مصر، أثرت على معدلات تسويق العقارات لتلك الشرائح فى الأعوام الماضية.