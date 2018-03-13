المطورون العقاريون يعدون فرص القطاع ومطالبات بآلية تعاون مع الدولة

❏ خالد عباس: نعمل بأساليب لتنظيم القطاع منها تدشين اتحاد المطورين

❏ فتح الله فوزى: زيادة المساحة المعمورة فى مصر من 7 % إلى %12 ضرورى لاستيعاب النمو السكاني

❏ علاء فكرى: السوق المصرية لديها فرص واعدة للمنافسة فى تصدير ويجب الاهتمام بالخدمات الصحية

❏ هشام طلعت: يجب إنشاء صندوق يدعم الأسر الأقل دخلًا الراغبة فى سكن



رضوى عبد الرازق ـ محمود زكى

قال خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن السوق العقارية رغم قوتها تفقتر إلى التنظيم، ما يستوجب العمل على عدة آليات لتحقيق التنظيم، أهمها تدشين اتحاد للمطورين العقاريين، ووجود قاعدة بيانات للقطاع، يتضمن أرقام العاملين فى منظومة الاستثمار العقارى، سواء الحكومة، والمطور، والعميل، وشركات التمويل العقارى، وغيرها من الجهات التى تعمل ضمن المنظومة.

وأشارعباس خلال كلمته بمؤتمر سيتىى سكيب مصر، فى الجلسة الأولى التى أدارها فتح الله فوزى، رئيس المؤتمر، إلى أنه يجب متابعة التكنولوجيا المستخدمة فى قطاع التشييد والبناء والتطوير العقارى، ومواكبة التغيرات فى سوق البناء، وتنفيذ منتجات عقارية مختلفة تلبى احتياجات العملاء، وبما يمكن من تسويق العقار المصرى بالخارج، مع التوجه القوى لتصديره خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من فرق العملة، والتنويع بين محفظة العميل المحلى والأجنبى.

أكد أن الوزارة تحرص على الاهتمام بالتعامل مع اللوائح والقوانين التى تمثل تحديًا أمام السوق العقارية، بهدف الإسراع بمعدلات التنمية، والاهتمام بشريحة عريضة من العملاء، التى لا تغطيها الشركات العقارية، وهى شريحة متوسطى الدخل، وسد العجز لتلك الشريحة الكبيرة، موضحا أن الوزارة نفذت عدة مشروعات مهمة لسد احتياجات شريحة متوسطى الدخل، وتلبية احتياجاتهم فى الحصول على وحدات سكنية ملائمة، ويتمثل ذلك فى مشروعى دار مصر وسكن مصر، وساهمت من خلال هذه المشروعات فى تقديم وحدة عقارية تتناسب قيمتها مع متطلبات والقدرات المالية لتلك الشريحة.

لفت إلى أنه تعاقد مع 3 جامعات، تنفيذهم فى العلمين الجديدة، وتشغيل أول جامعتين قريبًا.

أكد أن الفترة الأخيرة شهدت تنامياً فى حجم المعروض من الأراضى، وطرح ما يقرب من 15 ألف فدان استثمارى، واتباع آليات متنوعة فى طروحات الأراضى تشمل المزايدة والشراكة والبيع، ما جعل حجم المعروض من الأراضى يزداد.

أضاف أن محفظة التمويل العقارى وصلت إلى 12 مليارًا، فى عامين ونصف، عقب تفعيل مبادرة البنك المركزى بعد أن كانت 30 مليون جنيه.

أكد أن التمويل العقارى تمكن من دعم العديد من العملاء، عبر مبادرة البنك المركزى لتمويل محدودى ومتوسطى الدخل، لكن لا تزال هناك شريحة لم تغطى فى التمويل العقارى، مع ارتفاع سعر الفائدة الممنوحة على التمويل العقارى، فضلًا عن وجود أزمة فى التوعية بأهمية التمويل العقارى، ودوره فى دعم اتخاذ العميل للقرار الشرائى.

قال فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة مينا لاستشارات التطوير العقارى ورئيس مؤتمر سيتى سكيب مصر، إن اتجاه الدولة فى زيادة المساحة المستغلة فى مصر من %7 إلى %12 ضرورى، لاستيعاب النمو السكانى، الذى من المتوقع أن يصل إلى 150 مليون نسمة بحلول 2052، وتوفير المزيد من فرص العمل، من خلال إنشاء مجمعات اقتصادية، داخل المجتمعات العمرانية.

ولفت إلى أنه ضرورى التركيز على عدد من القضايا الرئيسية فى مسيرة التنمية العمرانية، التى من أهمها توسيع وتفعيل دور القطاع الخاصن فى إطار خطة التنمية 2030، موضحاً أن القطاع الخاص سبيل التنمية العقارية، من خلال دوره الفعال فى التغلب على السلبيات والتحديات المختلفة، مؤكداً أنه ضرورى العمل والتكاتف مع الحكومة والقطاع الخاص، فى إطار خطة تفصيلية، وبرامج زمنية مراجعتها كل 6 أشهر، من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

أشار هشام طلعت مصطفى، العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إلى أنه مهم إنشاء صندوق سيادى فى مصر، بعيدا عن الموازنة العامة، لدعم الأسر الأكثر احتياجا، والأقل دخلًا الراغبين فى إيجاد سكن.

أوضح أن المشكلة الرئيسية التى تواجه القطاع العقارى محدودية الشريحة المجتمعية، المستفيدة من المشروعات السكنية، فى ظل مشكلات التضخم، وأسعار الفائدة المرتفعة، مطالبا بفرض ضريبة قيمة مضافة على المتعاملين فى النشاط العقارى والمطورين، والصناعات المغذية لهذا القطاع، ما يوفر دخل سنوى، لا يقل عن ٣٥ مليار جنيه، ولن يكلف موازنة الدولة مليم واحد، حسب قوله، ويخلق توازنات اجتماعية، كما يحقق تعظيمًا لإيرادات الدولة من الضرائب المباشرة، وغير المباشرة، وتلبية الطلب الفعال على المنتجات العقارية.

أضاف أن المشاكل الهيكلية الموجودة فى الاقتصاد المصرى، أبرزها عجز الموازنة العامة، وعدم تلاقى قوى العرض، والطلب فى توفير المنتجات العقارية، تزيد من ضرورة تنفيذ ذلك المقترح، الذى تم تقديمه فى دراسة تفصيلية للحكومة والقطاع المصرفى.

أضاف أن الجهاز المصرفى المصرى، لا يتيح سوى %7 لتمويل النشاط والتمويل العقارى، بينما تتراوح النسب عالميا بين 65 و80%، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة محليا من البنوك، ما لم يسعف الطلب على العقار، داعيا إلى التوسع الجغرافى فى نشر المدن الجديدة بالظهير الصحراوى شمالا وجنوبا، لتحقيق التنمية المستدامة.

أكد أمجد حسنين، رئيس العمليات بشركة كابيتال جروب بروبرتيز، أن شركات التطوير العقارى القائمة بالقطاع الخاص، تمثل اللاعب الرئيسى فى تحقيق التنمية العمرانية، وتدشين المجتمعات الجديدة خلال الأعوام المقبلة، مشددا أنه ضرورى اهتمام الدولة، بالتركيز على توسيع دور ومشاركة شركات التطوير العقارى، الخاصة فى حركة التنمية العمرانية القائمة حاليا.

لفت إلى أنه ضرورى حصول الشركات العقارية على دعم جيد من الحكومة لدمجها فى عملية التنمية.

قال إن السوق المصرية تمتلك ما يزيد عن 20 شركة عقارية خاصة، تعمل فى مجال التطوير العقارى، وتمتلك من الخبرات والكفاءات، ما يؤهلها لقيادة حركة التوسع العمرانى، فى الأعوام المقبلة، مشيرا إلى أنه ضرورى أن تتوقف الدولة عن دورها كمطور عقارى بالسوق، يعمل بجانب عدد من الشركات الخاصة.

لفت إلى أن شركته تعمل حاليا فى تطوير مشروع «البروج»، القائم بشرق القاهرة، أحد المشروعات العمرانية الجديدة، التى تستهدف إحداث إضافة متميزة لسوق العقارات فى مصر، عبر طرح وحدات سكنية جديدة، وتقديم خدمات متميزة للعملاء، وأنه من المقرر بدء تسليم أولى وحدات المشروع خلال الصيف المقبل، فضلًا عن افتتاح ساقية الصاوى بالمشروع خلال العام الحالى، كما يتضمن المشروع إقامة حديقة مركزية على مساحة 70 فدانًا افتتاحها الصيف المقبل، موضحا أن تركيز الشركة على الاستثمار فى مصر يأتى فى إطار رؤيتها لقوة السوق العقارية المصرية، وتميزه بوجود طلب حقيقى على العقار.

أشار تامر وجيه، مساعد رئيس الوحدة المركزية للشراكة بوزارة المالية، إلى أن الإجراءات المتبعة فى الشراكة مع القطاع الخاص، التى ينص عليها عدة قوانين من ضمنها القانون 67 لعام 2010، تضمن تواجد القطاع الخاص، عبر دور فعل فى عملية التنمية الحقيقية بالدولة، موضحاً أن الإجراءات عالمية، وأن مصر تتبع النموذج الإنجليزى فى الشراكة، مشيراً إلى أن النماذج العالمية الناجحة فى الإسكان، التى تمت عن طريق القطاع الخاص، من خلال بعض القوانين الأخرى مثل المشاريع التى انتهجتها وزارة الإسكان مؤخراً.

أشار إلى أن القطاع الخاص له دور رئيسى وفعال فى إنشاء البنية الأساسية، موضحاً أن شكل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، تكون من خلال نمطين هما شكل الإتاحة، والنمط الآخر يتمثل فى أن تكون الدولة مالكة للأرض والقطاع الخاص يملك للمرفق خلال الفترة المقبلة، التى اتفق عليها فى العقد، وغالبا ما تكون 30 عاماً.

أكد أحمد المفتى، مدير عام الشئون التجارية بشركة تطوير شرق بورسعيد، أنه من المهم تعزيز دور القطاع الخاص متمثلاً فى المطور الصناعى، كشريك رئيسى للحكومة، فى تنفيذ خطط التنمية الصناعية المستهدفة، مشيراً إلى أن بناء شراكة ناجحة ومتوازنة مع المطوريين الصناعيين، والدولة لتطوير إدارة المناطق الصناعية، تعد أحد العوامل التى حققت نجاحًا كبيرًا فى سرعة تنفيذ وتطوير المساحة العمرانية، وتشغيل المناطق الصناعية بأعلى المستويات.

أشار إلى أن دور المطور الصناعى العام لتأسيس البنية التحتية من مشروعات الكهرباء، والصرف الصحى وغيرها مهم؛ مضيفًا أن المستفيد الأول من تلك الخدمات هى العمالة المصرية، وأن توسيع المساحة العمرانية يخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين.

طالب المفتى، الدولة بعرض المزيد من الأراضى، وتسهيل الشروط والدعم الحكومى لجذب المستثمر فى ضخ الاستثمارات، لا سيما المطور الصناعى لتوفير الخدمات فى تلك المساحات.

أكد علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية خلال الجلسة الثانية، أن السوق المصرية لديها فرص جيدة لمنافسة الأسواق العالمية فى تصدير العقارات، فى ظل الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا، وتنفيذ الدولة العديد من المشروعات الكبرى، التى تسهم بدورها فى جذب الاستثمارات، مشيراً إلى أنه ضرورى تكاتف القطاعين العام والخاص، لوضع آلية لدفع تصدير العقارات وعلاج التحديات التى تواجه تلك المنظومة.

أشار إلى أن فكرة تصدير العقار أو الترويج للعملاء الأجانب تركزت فى الأعوام الماضية على العقارات الساحلية، مشيراً إلى أنه ضرورى بحث آليات كيفية وضع مصر على الخريطة العالمية فى تصدير العقارات.

ولفت الى اتسام السوق المصرى بعدة مميزات منها المناخ الطبيعى والجاذب طوال ايام السنة مشيراً الى اهمية الاهتمام بتوفير الخدمات الصحية عالية المتسوى لتلبية احتياجات الاجانب فى المشروعات السياحية الكبرى.

شدد على أهمية إيجاد ضمانات للعميل الأجنبى عبر استخدام حسابات ضمان العميل «نظام السكرو الاكاونت» أو من خلال إيجاد نموذج للعقود موحدة.

قال عمر صبور، رئيس مجلس الإدارة بشركة المنتجعات الشرقية للتطوير السياحى، إن السوق العقارية رغم قوته الحالية، ومنافسته بين أفضل الأسواق العالمية، إلا أنه مازال بحاجة إلى المزيد من التنظيم على أوضاعه، فيما يتعلق بأسعار الوحدات السكنية، وآليات طرح الأراضى، وحركة التنمية العمرانية.

أضاف أن التركيز على التنمية السياحية، ضرورى بغرض دعم عملية تصدير العقار، مشيرا إلى أن مصر تمتلك مقومات طبيعية تجعلها فى مقدمة المقاصد السياحية، الأمر الذى يساهم فى الترويج لسوق العقار.

أشار إلى أن الفترة الراهنة، تشهد تنفيذ مجموعة من المشروعات المهمة مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب مشروعات تنمية محور قناة السويس، التى تعمل على إعطاء دفعة قوية، لدعم فكر تصدير العقار فى مصر، وزيادة حجم العملاء بالسوق.

أوضح أن أسعار العقارات فى مصر تعد هى الأرخص مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى، ما يعد عامل جذب رئيسى فى تصدير العقار المصرى، والترويج له بالخارج، منوها أن انخفاض تكلفة المعيشة فى مصر تمثل محورا مهما فى جذب دخول عملاء جدد للسوق.

قال محمد منتصر، المدير التنفيذى لإيجيبشن إكسبيرينس، إن صناعة تصدير العقار بالعالم تبلغ 2 تريليون دولار، وحجم صناعة العقار (حركة البيع والشراء) تبلغ 250 مليار دولار سنويًا، كما أن حجم مشتريات الإنجليز من الأسواق الخارجية 12 مليار دولار سنويًا، نظرًا لارتفاع الضريبة العقارية داخل بريطانيا التى تقترب من 40 % من قيمة العقار، ما يجعل المواطن الإنجليزى يفضل الشراء خارج دولته.

أضاف أن تصدير العقار فى مصر حقق نتائج إيجابية، نظرًا لأنه أقل تكلفة، كما أن السوق الإنجليزية تمثل 100 % من حجم استيراد العقار، مشيرًا إلى أن أهم التحديات التى تواجه تصدير العقار المصرى، نقص البنية التشريعية الملائمة لتصدير العقار، ووجود أزمة تسجيل العقار، الذى يعتبر مشكلة لدى المواطن المصرى والأجنبى.

طالب بضرورة تطوير البنية الأساسية، لا سيما بالمناطق السياحية التى يعمل بها المطورين، وتطوير المطارات والطرق التى يعتمد عليها فى استيعاب عدد السائحين بالمدينة، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى 12 مليار دولار سنويًا من صناعة السياحة التى تحقق من خلال توفير بنية تحتية قوية، لافتًا إلى ان مصر تحتاج استثمارات بقيمة 750 مليار دولار فى البنية التحتية.

قال ماريو فولبى، مدير المبيعات فى إنجلز وفولكرز، إن تجربة دبى بدأت عام 2002 عندما سمحت بملكية الاجانب فى منطقة معينة، ولكن كان هناك تحديات واجهت تلك المبادرة، منها تأخر تنفيذ المشروعات المختلفة، لكن دبى وضعت إطارًا يمكنها من الإشراف على ما ينفذه المستثمر على الأرض المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أن دشن قانونًا جديدًا يجعل %20 من قيمة المشروع فى حساب ضمان باسم المشروع وليس البنك، ما يدعم الثقة فى الاستثمار فى دبى.

أضاف أن هناك جهة رقابية توفر الرخص لشركات التسويق العقارى بما يمكن من التأكد من هذه الشركة والمشروع، الذى تتولى تسويقه، مشيرًا إلى أن هناك ارتفاعات فى سعر الفائدة فى السوق المصرية، مقارنة بانخفاضها فى سوق دبى، كما أن دبى سوق لم تكتمل تجربتها بعد.

أوضح إبراهيم المسيرى، الرئيس التنفيذى لشركة أبو سومة للتنمية السياحية، أن هناك العديد من التحديات التى تواجه عملية تصدير العقار للأجانب، وزيادة عدد العملاء غير المصريين فى المشروعات المصرية، أبرزها مشكلة الإقامة، والتأكيد على الثقة فى السوق المحلية، وتوفير الخدمات التى يحتاجها العميل عند السكن فى مكان معين.

أكد باسل شعيرة، نائب مدير عام مجموعة بولاريس للمناطق الصناعية، أن المجموعة تعمل حاليا فى تطوير عدة مناطق صناعية متميزة بالدولة، وتمثل نموذجا جيدا لفكر المطور الصناعى، الهادف لتحقيق التنمية التى تطمح لها الدولة عبر جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن المجموعة لديها حاليا ما يقرب من 10 ملايين متر مربع مناطق صناعية، ساهمت فى جذب 10 مليارات جنيه كاستثمارات أجنبية بها.

وأضاف شعيرة خلال مشاركته فى جلسة “تطوير الأراضى الصناعية”، أن المجموعة نجحت خلال 10 أعوام ماضية فى امتلاك 10 ملايين متر مربع مناطق صناعية، بلغ حجم أعمالها قرابة 2.5 مليار جنيه.