المطورون العقاريون يستعرضون الفرص الاستثمارية بمدن الصعيد

❏ خالد عباس: نستهدف إنشاء مجمعات صناعية للحد من الهجرة الداخلية ❏ وليد عباس: 32 مليار جنيه إجمالى استثمارات الهيئة فى 15مدينة ❏ فتح الله فوزى: توجد فرص حقيقية غير مسوق لها ❏ درويش حسنين: يجب أن تسبق الدولة المطور بخطوات ❏ محمد عبد الجليل: ترفيق 600 فدان لاستغلالها فى المشروعات ❏ أحمد شلبى: إقلي

❏ خالد عباس: نستهدف إنشاء مجمعات صناعية للحد من الهجرة الداخلية

❏ وليد عباس: 32 مليار جنيه إجمالى استثمارات الهيئة فى 15مدينة

❏ فتح الله فوزى: توجد فرص حقيقية غير مسوق لها

❏ درويش حسنين: يجب أن تسبق الدولة المطور بخطوات

❏ محمد عبد الجليل: ترفيق 600 فدان لاستغلالها فى المشروعات

❏ أحمد شلبى: إقليم الصعيد يمثل %15 من مساحة مصر

❏ أيمن سامى: الوجه القبلى سوق واعدة للقطاعات العقارية

❏ أشرف دويدار: نطالب بطرح الأراضى بأسعار مخفضة أسوة بـ«الصناعية»



أحمد اللاهونى ــ محمود زكى

ناقشت المائدة المستديرة التى نظمتها مؤسسة «سيتى سكيب» الفرص الاستثمارية التى يمكن تحقيقها فى محافظات الصعيد، بالإضافة إلى التحديات التى تواجه المطورين العقاريين فى عملية الاستثمار.

وأكد المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن هناك فرصة استثمارية متاحة فى المدن الجديدة، خاصة فى المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى مناطق الصعيد، مثل مدينة ناصر الجديدة، وقنا الجديدة، لافتا إلى أن الهيئة طرحت خلال الفترة الماضية أكثر من ٤ آلاف فدان للمشروعات الخدمية.

وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية، وسعت الفرص الاستثمارية فى تلك المناطق الجديدة، لتغير فكرة الاستثمار فى القاهرة الكبرى فقط، موضحا أن المدن الجديدة بها بعض المشكلات التى تستهدف الهيئة حلها فى الفترة الحالية.

وعن طرح أراض للشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص، أوضح «عباس» أن الفترة المقبلة ستشهد طرح أراضى للشراكة فى العديد من المدن أبرزها مدينة العلمين الجديدة للمطورين العقاريين خلال شهر مارس المقبل.

وقال إن الهيئة تستهدف أكثر من 15 ألف غرفة فندقية بمدينة العلمين الجديدة، كاشفا أن لديها محفظة أراضٍ كبيرة تساعدها فى عملية الطرح وتنفيذ خطة حقيقية للتنمية.

وأشار إلى أن الهيئة تطرح الأراضى الخدمية بسعر تكلفة المرافق، لأن الهيئة تستهدف التوسع والتنمية فى تلك المناطق.

ولفت إلى أن الهيئة تستهدف مجمعات صناعية فى المدن الجديدة لتقليل الهجرة الداخلية إلى القاهرة الكبرى، بحثا عن فرص عمل، بالإضافة إلى طرح أراضٍ سكنية للأفراد من خلال القرعة كل 3 أشهر، وتم طرح أكثر من 120 ألف قطعة خلال 3 سنوات.

وردا على تخوفات المطورين العقاريين من طرح الوحدات للحى السكنى بالعاصمة الإدارية الجديدة بأسعار أقل بكثير عن أسعار القطاع الخاص، وهو ما سيؤدى إلى عزوف العملاء عن شراء الوحدات، أكد «عباس» أنه ليس هناك منافسة بين الوزارة والقطاع الخاص فى عملية التنمية لأن القطاع الخاص، شريك حقيقى فى تنمية العاصمة الجديدة معلنا عن طرح وحدات الحى السكنى بالعاصمة الإدارية، خلال فبراير المقبل.

وأشار إلى أن نسب الإنجاز فى تنفيذ الحى عالية جداً، متوقعًا الانتهاء منه أواخر العام الحالى.

وأوضح أن «الإسكان» لم تستقر حتى الآن على سعر محدد للمتر، مؤكدًا أنه سيكون أرخص من المشروعات المطروحة على المطورين العقاريين.

وردا على سؤال أحد المطورين عن مبادرة شعبة التطوير العقارى، الخاصة بالمشاركة فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى، قال «عباس» إن الوزارة قدمت مقترحاتها حول الشراكة، ولم تلق قبولا من المطورين العقاريين، برغم أن المبادرة طرحتها شعبة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، مشيرا إلى أن الوزارة طالبت بتحديد %30 من تنفيذ المشروع لصالح الإسكان الاجتماعى، مقابل %70 من الوحدات السكنية الاستثمارية والذى يقوم المسوق بتسويقها كيفما شاء.

وأشار إلى أن دراسة الشراكة احتاجت وقتا كبيرا فى المباحثات مع المطورين، ولم تختلف شروط الوزارة كثيرا عن المقترح المقدم من شعبة التطوير العقارى ولكن يظل الناتج «صفر».

وفى السياق نفسه، كشف «عباس» أن الهيئة أنفقت 100 مليار جنيه تقريبًا، خلال ثلاث سنوات، لتنفيذ عدد من الوحدات السكنية، ضمن خطة الدولة لتنفيذ مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات، مشيرًا إلى أن الهيئة أنجزت نحو 200 ألف وحدة سكنية، وتم تسليم الكثير منها إلى المواطنين، موضحا أن هناك ما يزيد عن 600 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء، ونستهدف الانتهاء من تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

بينما استعرض المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، دور الوزارة فى تنمية مدن الصعيد، من خلال إنشاء مدينتين جديدتين، خلال الفترة المقبلة، إحداهما ببنى سويف، وهى «الفشن الجديدة»، والأخرى «ملوى الجديدة» بالمنيا.

وأكد أن الهيئة تعطى مميزات عدة لمستثمرى القطاع العقارى فى الصعيد، تتمثل فى تخصيص الأراضى بالأمر المباشر، حساب المتر بسعر التكلفة، إعطاء فترات مناسبة للسداد، كما تدرس تخفيض المقابل المادى الناتج عن تعثر الشركات فى السداد.

وأشار إلى أن إجمالى الاستثمارات داخل 15 مدينة فى الصعيد، خلال العام الماضى، وصل إلى 32 مليار جنيه، منها 7 مليارات للمرافق.

وقال المهندس فتح الله فوزى، رئيس مؤتمر «سيتى سكيب 2018» ومجلس إدارة شركة «مينا» لاستشارات التطوير العقارى، إن تنمية مدن ومجتمعات عمرانية جديدة يعد أحد الأهداف الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة حاليًا لتوزيع السكان بشكل متوازن على الرقعة المعمورة ومضاعفتها بحلول 2030، مشيرًا إلى أن أبرز التحديات التى تواجه تحقيق هذا الهدف القومى هو جذب استثمارات محلية وأجنبية لهذه المجتمعات العمرانية الجديدة، خاصة بإقليم الصعيد.

وأكد أنه يجب على الدولة وضع خطة تنموية واضحة لمناطق الصعيد، لمساعدة رءوس الأموال على وضع دراسات سوقية متنوعة، مشيرا إلى أن الدولة تخطط لزيادة الرقعة العمرانية من -7 %12 خلال السنوات العشرة المقبلة، وهو ما يتيح فرصة للمطورين للدخول كشريك فى عملية التنمية.

وأوضح أن هناك زيادة سكنية سنوية بنحو 2.5 مليون نسمة، ويجب خلق فرص عمل ومسكن ملائم لتلك الزيادة السكنية.

وقال المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إنه يجب تقديم قرارات تحفيزية من جانب الدولة لتشجيع المطورين على تنمية مدن الصعيد، مشيرا إلى أن تنمية الصعيد يجب أن يكون مشروعا قوميا ويجب على الدولة أن تسبق المطور بعدد من الخطوات.

وأشار إلى أن المطور يحتاج إلى دعم أيضا من البنوك المصرية فى عملية التمويل، لتشجيع المطورين على التنمية العمرانية فى تلك المناطق، موضحا أن عميل الصعيد يعد من أفضل العملاء الذى تعاملت الشركة معهم من خلال مشروعها فى مدينة أسيوط.

واستعرض محمد عبد الجليل، نائب محافظ أسيوط، الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، بالإضافة إلى المشروعات التى تنفذها المحافظة، مؤكدا أن سعر الأراضى فى المحافظة هو الأغلى على مستوى الجمهورية، بسبب ندرتها.

وأضاف أنه تم ترفيق 600 فدان لاستغلالها فى عدد من المشروعات، واستقطاع 200 فدان لنقل كل المواطنين الذين يقطنون المناطق العشوائية، و200 أخرى سينفذ عليها عدد من المشروعات، منها المستشفى السعودى الألمانى و«كارفور» بالإضافة إلى الـ 200 فدان الأخيرة، والتى سيتم عليها تنفيذ مشروعات إسكان متميز، وفوق متوسط.

وأكد د. أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى لشركة «تطوير مصر» أن إقليم الصعيد يستحوذ على نسبة كبيرة من مخطط الدولة لمضاعفة الرقعة المعمورة بمخطط 2030، خاصة أنه يمثل %15 من إجمالى مساحة القطر المصرى، مشيرًا إلى ضرورة الإعلان عن الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظات ومدن الصعيد.

وعرض المهندس أيمن سامى، مدير مكتب مصر «ج ل ل »، العديد من الإحصائيات التى توضح الفرص الاستثمارية الحقيقية فى المحافظات، مؤكدا توجه اهتمامات المطورين العقاريين إلى مدن الصعيد وتطويرها خلال الفترة المقبلة، باعتبارها مناطق جاذبة للاستثمار، وفى مسيس الحاجة إلى تنفيذ مشروعات خدمية وتجارية وصحية وسكنية.

وتطرق – خلال كلمته – إلى القطاعات العقارية المختلفة التى يمكن البدء بالاستثمار فيها، مشيرا إلى أن مدن الصعيد تحتاج إلى إنشاء نحو 500 مدرسة إضافية خلال العامين المقبلين، لاستيعاب الكثافة الطلابية، ونحو 5700 سرير بالمستشفيات، مؤكدا وجود فرص كبيرة بتلك المدن لإنشاء عدد من المستشفيات للنهوض بالقطاع الصحى، خاصة أن سكان الصعيد يمثلون أكثر من %25 من تعداد مصر.

وطالب د. أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة «أرضك» للتنمية والاستثمار العقارى، هيئة المجتمعات العمرانية بطرح الأراضى على المطورين فى مدن الصعيد بأسعار مخفضة، أسوة بالأراضى الصناعية التى طرحت بالمجان فى تلك المناطق، مشيرا إلى أن «أرضك» مهتمة بالتطوير فى الصعيد منذ أكثر من عامين، رغم وجود مشكلات كبيرة فى تلك المناطق.

وأشار إلى أن هناك نقصا حقيقيا فى المعلومات الخاصة عن مدن الصعيد، ويتعين على الدولة التفكير خارج الصندوق لجذب المطور، إلى تلك المناطق، بالإضافة إلى أن هناك عاملا كبيرا على البنوك المصرية فى تمويل القطاع العقارى فى تنفيذ المشروعات.