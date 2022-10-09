«المطورون العرب»: 33.3 مليار جنيه إجمالي استثمارات الشركة في مشروعاتها بالسوق المحلية

قال جمال فتح الله رئيس مجلس إدارة مجموعة المطورون العرب القابضة، إن إجمالي استثمارات الشركة في مشروعاتها بالسوق المحلية تبلغ 33.3 مليار جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 34% منها، وتركز الشركة على إنهاء باقي الأعمال بخطة تنفيذية سريعة ومدروسة ومستمرة مهما كان حجم التحديات الاقتصادية.

وأوضح أن مجموعة ARAB DEVELOPERS HOLDING تتبنى خطة طموحة لتنمية محفظة أراضيها بإجمالي 5.2 مليون متر مربع، والتي تقع في مناطق متنوعة بمختلف أنحاء الجمهورية.



وتابع فتح الله، أن جزءًا من محفظة أراضي الشركة لم يتم تنميته بعد، وتمتلك الشركة خطة قوية ومدروسة لتنمية هذه المحفظة وتحقيق أفضل استفادة منها خاصة أنها تقع جميعها في مواقع مميزة وفي مناطق ومدن متنوعة.



وأضاف، أنه رغم وجود خطة لتنمية محفظة الأراضي الحالية إلا أنه بالتوازي يتم دراسة الفرص الاستثمارية الجادة باستمرار في مختلف المناطق، بحيث إنه إذا ما ثبتت جدية أي فرصة استثمارية جديدة فإنه يتم اقتناصها، فهناك بحث مستمر عن الأراضي التي لا يمكن تكرارها وتقع في أماكن فريدة ومميزة تضيف لمحفظة أراضي الشركة.



ولفت إلى أنه مع حجم التنمية العمرانية التي تنفذها مصر حاليا تتضمن فرصًا استثمارية واعدة في مختلف أنحاء الجمهورية، كما أن هذه الفرص يتم طرحها بأنظمة متنوعة منها التخصيص الفوري والشراكة وهو ما يتيح خيارات أكبر أمام المطورين العقاريين المحليين والأجانب.



وأشار إلى أن الشركة تركز أيضًا على تنمية مشروعاتها الحالية والارتفاع بعدد الوحدات المسلمة في هذه المشروعات وتلبية متطلبات عملائها، خاصة في المشروعات طويلة الأجل، حيث يتم تحديد تفاصيل كل مرحلة بحسب احتياجات العملاء وتطورات السوق، بحيث تواكب الشركة باستمرار متطلبات عملائها والسوق أيضًا.



وأكد أن العقار المصري أمامه فرص واعدة للاستحواذ على نصيب أكبر من حجم تصدير العقار العالمي، وخاصة في ضوء ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه، وتقديم أنظمة سداد متنوعة وميسرة تناسب العملاء، بالإضافة إلى وجود تطور في المنتج العقاري المصري وتميزه وقدرته على المنافسة العالمية.