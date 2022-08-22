«المطورون العرب» : لم نحدد شركة بعينها للطرح فى البورصة المصرية حتى الآن

قالت شركة المطورون العرب القابضة (بورتو جروب سابقا)، إنها لم تحدد بعدُ أيًّا من الشركات التابعة لطرحها للاكتتاب العام فى البورصة المصرية حتى الآن.

جاء ذلك فى إفصاح مرسل من “المطورون العرب” للرد على استفسارات إدارة البورصة، بشأن بعض الأخبار المتداولة حول تحديدها شركة نيوم أكتوبر من بين الشركات التابعة لطرحها للاكتتاب العام.

وأشار الإفصاح إلى أن شركة نيوم أكتوبر إحدى الشركات الخاضعة للدراسة من قِبل شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية، لكنه لم يؤكد اسمها تحديدًا دون غيرها.

المطورون العرب تكلف سوليد كابيتال لدراسة إحدى التوابع لطرحها فى البورصة

وأعلنت المطورون العرب، أمس الأحد (21 أغسطس)، تعيين شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية مستشارًا ماليًّا مستقلًّا لتقييم إحدى الشركات التابعة دون تسميتها، وفقًا لإفصاح منشور على شاشة التداول.

وأشار الإفصاح إلى أن هذا القرار يأتى فى إطار موافقة سابقة صادرة عن مجلس الإدارة فى اجتماع بتاريخ 11 نوفمبر 2021، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل فى حينه.

يشار إلى أن مجموعة بورتو القابضة تأسست فى أغسطس 2015؛ نتيجة عملية انقسام من مجموعة عامر جروب، ثم غيرت اسمها إلى المطورون العرب منذ فبراير الماضى (2022).

ويتبع المجموعة عدد من الشركات العاملة في مصر وسوريا وجزر فيرجن (البريطانية)، ويقع مقرُّها في محافظة القاهرة، ويبلغ رأسمالها الحالى 702 مليون جنيه موزعًا على 1.1 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.6 جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين شركة أسماك الإماراتية التى تستحوذ على 19.69% من الأسهم، كما يستحوذ عبد السلام مسعود عبد الكريم على 8.46%.

كذلك تستحوذ المساهمة مروة محمد الأمين رجب أحمد على 6.79%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقًا لآخِر إفصاح هيكل ملكية بتاريخ 20 يوليو الماضى.

المطورون تخطط لضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه خلال ثلاث سنوات مقبلة

وأفصحت المطورون العرب، فى أكتوبر الماضى، عن خطة لضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك تأكيدًا لما نشرته “المال” آنذاك.

وقالت الشركة، فى بيان مرسل للبورصة (3 أكتوبر)، إن هذا المبلغ سيجرى ضخُّه خلال ثلاث السنوات المقبلة، لكن تفاصيله النهائية لم يتمَّ تحديدها بشكل دقيق حتى الآن.

وتستهدف المجموعة التوسع فى غالبية الدول العربية خلال السنوات المقبلة، ويعدُّ الحصول على أراض وتطويرها بالشكل الأمثل الذى تفضله المجموعة فى استثمار أموالها، وفقًا للإفصاح.

وتمتلك المجموعة مكاتب مبيعات مختلفة فى عدد من الدول وتخطط لدخول دول جديدة خلال الفترة المقبلة، كما تسعى لبدء الأعمال الإنشائية والحجوزات بمشروع أغادير المغرب خلال 2022.

أيمن خليفة : 80% من نشاط المجموعة فى مصر

أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفة رئيس المطورون العرب (بورتو جروب سابقًا)

وتستحوذ مصر على 80% من نشاط المجموعة، بينما يستحوذ النشاط الخارجى على 20% من حجم أعمالها، وتخطط المجموعة لزيادته مستقبلًا.

وقالت المجموعة إنها تتابع الفرص الاستثمارية فى القطاع العقارى المصرى، فى ظل حالة الاستقرار الاقتصادى والأمنى الذى تعيشه البلاد والانطلاقة الواسعة فى المدن الجديدة ومشروعات العاصمة الإدارية وغيرها.

وأظهر أحدث نتائج أعمال مجمعة للمجموعة نجاحها في تحقيق طفرة قياسية بمبيعاتها خلال النصف الأول من العام الحالي، لتحقق مبيعات تعاقدية تلامس 900 مليون جنيه بنسبة نمو بلغت 138%، مقارنة بتحقيق 600 مليون جنيه عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال د. أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن النجاح في تحقيق هذه الطفرة البيعية القياسية يؤكد التزام الشركة في تنفيذ خطتها الإستراتيجية الطموح التي أعلنت عنها مطلع العام الحالي، وهي الخطة التي تعتمد على آليات قوية وواضحة ومحددة.

وأشار خليفة إلى أن شركته تستهدف تحقيق مبيعات بمشروعاتها بقيمة تتجاوز الـ2 مليار جنيه وضخّ استثمارات بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال 2022، وهي الخطة التي تقترب الشركة من تحقيقها انطلاقًا من نتائج أعمالها الناجحة والقوية خلال النصف الأول.

ونجحت الشركة في بيع 227 وحدة بإجمالي مساحة 48 ألف متر، خلال الربع الثاني من 2022، مقابل 116 وحدة بإجمالي 16 ألف متر عن الفترة نفسها من العام الماضي.

كما نجحت في تسليم 165 وحدة بإجمالي مساحة 31 ألف متر الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 103 وحدات بإجمالي مساحة 24 ألف متر عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لنتائج أعمال مفصَّلة نشرتها “المال” بتاريخ 15 أغسطس الحالي.