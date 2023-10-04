«المطورون العرب» تنهي 68% من المرحلة الأولى لـ«نيووم المستقبل».. والمبيعات تصل إلى 2.65 مليار جنيه

أعلنت شركة المطورون العرب القابضة تطور الأعمال المحققة بمشروع نيووم المستقبل، سواء على مستوى حجم أعمال التنفيذ، والتي تسابق الجدول الزمني الموضوع لتنمية المشروع، أو على مستوى تحقيق مبيعات غير مسبوقة في وقت قياسي ليتصدر مبيعات المشروعات العقارية بـ”المستقبل سيتي، خلال أول 9 شهور من عام 2023.

وقالت الشركة إن ذلك يأتي تتويجًا لجهود إدارة شركة المطورون العرب القابضة في تنمية محفظة مشروعات الشركة القائمة، ودراسة فرص استثمارية جديدة لتعظيم العائد للمساهمين،

وتعزيز ريادة “المطورون العرب القابضة” للقطاع العقاري، وفي ضوء جهود إدارة الشركة لمساندة جهود الدولة في تنفيذ المخطط القومي للتنمية العمرانية.

ونظّمت الشركة جولة صحفية، اليوم الأربعاء، بموقع مشروع نيووم المستقبل؛ للاطلاع على التصميم العام للمشروع، والتقدم في أعمال التنفيذ على أرض الواقع،

وذلك بحضور جمال فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة المطورون العرب القابضة، والدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.

بدأت الزيارة بعرض قيادات شركة المطورون العرب القابضة، محفظة مشروعات الشركة التي تضم 15 مشروعًا داخل وخارج مصر، منها 13 مشروع في مصر على مساحة 771.6 فدان،

ويعد “نيووم المستقبل” المشروع الخامس للشركة بمنطقة شرق القاهرة، والأكبر من حيث المساحة بإجمالي 151 فدانًا بالمستقبل سيتي،

والتي تعتبر من أهم وجهات التطوير العمراني في مصر، نظرًا لموقعها الجغرافي على حدود القاهرة الجديدة وبالقرب من العاصمة الإدارية.

كما عرضوا المخطط العام لمشروع نيووم المستقبل، والذي وضعته شركة WATG London، وهي إحدى كبرى الشركات العالمية في التصميم الهندسي، وسبق لها تصميم كبرى المشروعات الإقليمية والعالمية،

ويوفر تصميم “نيووم المستقبل” للسكان الاستمتاع بحياة عصرية، من خلال تصميمات مميزة للمساحات الخضراء مع تصميم كل وحدة سكنية بشكل استثنائي لتكون فريدة من نوعها، فيما وضعت شركة Green Tyger Design تصميم ملعب الجولف العالمي بالمشروع.

ويضم “نيووم المستقبل” 4633 وحدة، ما بين 382 فيلا بمساحات تتراوح بين 106 و384 مترًا مربعًا، وتتميز كل فيلا بحديقة خاصة وحمام سباحة خارجي وإطلالة على الحديقة،

و3092 شقة سكنية بمساحات تتراوح بين 57 و148 مترًا مربعًا، وجميع الشقق تطل على مساحات خضراء خلابة، بالإضافة إلى وحدات Mixed use (إداري- تجاري- سكنى) بعدد 1159 وحدة،

كما يضم المشروع العديد من الخدمات الأساسية والترفيهية للسكان من مدارس دولية، وناد اجتماعي، ومركز تجاري (يضم محلات تجارية ومطاعم لكبرى العلامات التجارية وسينما)، ومنطقة لألعاب الأطفال، وحمامات سباحة.

قال جمال فتح الله، رئيس مجلس إدارة شركة المطورون العرب القابضة، إن الشركة سعت لاستغلال التوجه العمراني نحو منطقة شرق القاهرة عبر تنمية محفظة مشروعات الشركة بهذه المنطقة،

خاصة أنها تمتلك 5 مشروعات بمواقع متميزة بالقاهرة الجديدة والمستقبل سيتي، ونجحت في ضخ استثمارات ضخمة بمشروعاتها، مما أثمر عن طفرة في حجم المبيعات، خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، لتتصدر قائمة الشركات العقارية من حيث نسبة نمو المبيعات.

وأكد فتح الله ثقة الشركة بمستقبل صناعة التطوير العقاري في مصر، مما يشجع الإدارة على دراسة فرص استثمارية جديدة، سواء في السكن الدائم أم الموسمي،

وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا، كما تعمل الشركة في الفترة الحالية على مساندة جهود الدولة لتشجيع التصدير العقاري، لتعزيز نمو مبيعات “المطورون العرب القابضة” والمساهمة في زيادة حصيلة النقد الأجنبي في البلاد.

من جانبه قال الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، إن الشركة أنفقت ما يقرب من 100 مليون جنيه على الأعمال الإنشائية لمشروع نيووم المستقبل،

مما أدى إلى ارتفاع نسب تنفيذ المشروع إلى 68% بالمرحلة الأولى، والتي تضم 81 فيلا، لتصل نسبة الإنجاز لـ18% من إجمالى المشروع،

وتعتزم الشركة إنفاق 40 مليون جنيه خلال الربع الأخير من العام الحالي، كما تعتزم زيادة حجم الإنفاق إلى 460 مليونًا، خلال العام المقبل، على أن يتم تسليم وحدات المرحلة الأولى خلال العام المقبل.

وأضاف خليفة أن مشروع نيووم المستقبل شهد إقبالًا متزايدًا من العملاء سواء الراغبون في الإقامة لتميز المشروع بموقع فريد، بالقرب من الطرق والمحاور والخدمات الرئيسية، وقرب مدة تسليم الوحدات، علاوة على التصميم الفريد للوحدات، أم من العملاء الراغبين في الاستثمار العقاري بسبب قرب المشروع من العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتصدر الطلب العقاري.

وأوضح أن شركة المطورون العرب القابضة تقدم خطط سداد تناسب كل الاحتياجات، ونتيجة لذلك نجحت الشركة في بيع 497 وحدة في وقت قياسي، بإجمالي مبيعات 1.81 مليار جنيه خلال تسعة الأشهر الأولى من عام 2023 ليصل عدد إجمالي الوحدات المبيعة يالمشروع إلى 980 وحدة، بإجمالي مبيعات 2.65 مليار جنيه، ليتصدر قائمة مبيعات مشروعات “المستقبل سيتي”.