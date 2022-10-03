«المطورون العرب» تطرح مرحلة جديدة بمشروع «Nyoum Pyramids»

طرحت مجموعة المطورون العرب مرحلة جديدة بمشروع “Nyoum Pyramids” السكني المتكامل بمنطقة غرب القاهرة، والتي تضم وحدات مميزة وبأنظمة سداد تنافسية.



قال الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة ARAB DEVELOPERS HOLDING، إن هذه المرحلة تحمل اسم “Skylar” وتتضمن وحدات سكنية بمساحات متنوعة وأسعار تنافسية ومزايا لا تتكرر في منطقة غرب القاهرة، وخاصة مع حجم التنمية التي تشهدها منطقة غرب القاهرة وارتفاع العائد الاستثماري على المشروعات المنفذة بها.



وأضاف أن “Nyoum Pyramids” هو مشروع سكني متكامل، يقع على مساحة 101 ألف متر مربع، وبارتفاع 43 مترًا عن مستوى الطريق الصحراوي، ويضم وحدات متنوعة بإجمالي 907 وحدات، عبارة عن 800 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 32 مترًا و330 مترًا مربعًا، بالإضاف إلى 107 محلات تجارية لتوفير خدمات إضافية لعملاء المشروع، وهو ما يضمن حياة متكاملة داخل المشروع.



وأشار إلى أن المشروع يضم فندقًا بإجمالي 80 غرفة فندقية، وبلغت نسبة التنفيذ بالمشروع في المراحل السابقة حوالي 70%، حيث تركز الشركة جهودها على الارتفاع بمعدلات التنفيذ بالمشروع مما يحقق للعملاء استفادة أسرع من الاستثمار في وحداتهم.



وأوضح أن المشروع يضم حزمة خدمات متنوعة منها حمام سباحة وناد اجتماعي وناد صحي وفندق “بوتيك أوتيل”، وستريت مول والذي يضم كافيهات ومحلات تجارية بداخله.



وتابع أن الشركة تسعى لتنفيذ نموذج حياة بسيط ومميز للعملاء يحقق هدوء الحياة بداخله، حيث يضم المشروع مسارًا لممارسة رياضة الجري “تراك للجري” يمر داخل المشروع بالكامل، كما أنه تم تصميم المشروع بحيث لا تمر السيارات من قلب المشروع ولكن لها طريق مخصص على أطراف المشروع.



ولفت إلى أن المشروع يتميز بوجوده في قلب المنطقة السياحية التي يتم تنميتها في منطقة غرب القاهرة، ومع تشغيل هذه المنطقة فإن وحدات المشروع ستلقى طلبًا كبيرًا سيحقق عائدًا استثماريًا لأصحابها، كما أن سعر الوحدة سيشهد ارتفاعًا وهو ما يجعل الوقت الحالي مناسبًا للشراء وتحقيق عائد استثماري مرتفع للعميل.



وتابع أن المشروع يقع بالقرب من معالم رئيسية بمنطقة غرب القاهرة منها المتحف الكبير، والذي سيكون أكبر متحف للآثار بالعالم على مساحة 117 فدانًا، كما تضم المنطقة مطار سفنكس، ومحور خوفو بطول 15 كم والذي يضم 5 قطاعات رئيسية، منها مشروع فنادق المتحف ومتحف أبو الهول المفتوح ونزلة السمان الجديدة.