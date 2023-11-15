المطورون العرب تحقق مبيعات وأرباحا قياسية أول 9 شهور من 2023

أعلنت شركة المطورون العرب القابضة نتائج أعمال الربع الثالث من عام 2023، خلال الـ 9 الأولى من عام 2023، إذ حققت نموًا في المبيعات لتصل إلى 3.818 مليار جنيه – وهي أعلى قيمة مبيعات حققتها الشركة في هذه الفترة منذ تأسيسها- بنسبة نمو 274%.

كما أظهرت نجاح الشركة في تحقيق أعلى مبيعات في تاريخها بلغت 1.355 مليار جنيه خلال الفترة من (يوليو-سبتمبر) من عام 2023 بنسبة نمو 272% وتعتبر أعلى نسبة نمو بين الشركات العقارية المدرجة بالبورصة، كما حققت طفرة في صافي الربح خلال الفترة المالية ذاتها بنسبة نمو 984% لتصل إلى 36 مليون جنيه.

جهود الإدارة

يأتي ذلك بعد تبني خطط تعظيم الاستفادة من أصول الشركة المتنوعة (السكنية-التجارية-الفندقية)، وتنفيذ مشروعات تحقق تطلعات واحتياجات العملاء، بما ينعكس على تحقيق عوائد مالية مرتفعة ومستدامة على المدى الطويل.

مبيعات لافتة

واستطاعت شركة المطورون العرب القابضة، بيع 532 وحدة سكنية خلال الربع الثالث من عام 2023 محققة مبيعات بلغت 1.355 مليار جنيه بإجمالي مساحة حوالي 54.7 ألف متر مربع مقابل 361 وحدة بمبلغ 498 مليون جنيه بإجمالي مساحة حوالي 19.5 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وذلك بفضل المرونة اللامحدودة بمزيج الوحدات المتوفر للعملاء، وكذلك تذليل مختلف التحديات الحالية المتعلقة بالنشاط العقاري.

تسليمات مميزة

وتمكنت “المطورون العرب القابضة” من تسليم عدد 72 وحدة بإجمالي مساحة حوالي 7.7 ألف متر مربع خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بعدد 220 وحدة بإجمالي مساحة حوالي 15.6 ألف متر مربع في العام الماضي.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوحدات المسلمة إلى 451 وحدة خلال أول 9 شهور من العام الحالي، ونتيجة لزيادة الحجم النوعي للإيرادات نجحت الشركة في تحقيق طفرة في صافي الإيرادات لتصل إلى 185 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة نمو 84%، وبلغ مجمل الربح 105 ملايين جنيه بنسبة نمو 161%، وزاد نصيب السهم من الأرباح إلى 0.03 جنيه خلال الفترة ذاتها.

صافي الإيرادات

وبلغ صافي الإيرادات 872 مليون جنيه خلال الفترة من (1 يناير-30 سبتمبر) عام 2023 مقابل 690 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 126%، وبلغ مجمل الربح 309 ملايين جنيه مقارنة بـ220 مليون جنيه بنسبة نمو 141%، وبلغ صافي الربح 90 مليون جنيه مقابل 19 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 485%.

محاور أداء الشركة

قال الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، إن الطفرة المحققة في نتائج أعمال الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 جاءت نتيجة تطبيق خطة متكاملة قائمة على محورين

الأول تطوير مشروعات الشركة القائمة من خلال زيادة حجم الإنفاق على الأعمال الإنشائية والذي ارتفع إلى 790 مليون جنيه خلال أول 9 شهور من العام الجاري مقابل 539 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي مما يعكس حرص الإدارة على سرعة تسليم الوحدات للعملاء في المواعيد المتفق عليها مع الارتقاء بجودة المنتج

والمحور الثاني استغلال الطلب المرتفع على العقارات بطرح وحدات متنوعة تلبي احتياجات شريحة واسعة من العملاء مع تقديم أنظمة سداد تنافسية ومتنوعة.

أعلى مبيعات تاريخية

وأضاف أن خطة إدارة شركة المطورون العرب أثمرت عن تحقيق الشركة أعلى مبيعات في تاريخها خلال فترة التسعة أشهر بلغت 3.8 مليار جنيه بنسبة نمو 274%، وزيادة صافي الربح خلال نفس الفترة بنسبة 485% مما ينعكس على تحقيق عوائد مرتفعة للمساهمين، ومساندة خطط الدولة في زيادة حجم الاستثمارات لتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن الشركة في طريقها لتسجيل أكبر مبيعات وأرباح في تاريخها هذا العام، وسنعمل على تحقيق نمو إيجابي متزايد خلال السنوات المقبلة.

ارتفاع أداء السهم

وانعكست نتائج الأعمال القوية لشركة المطورون العرب القابضة، بشكل إيجابي على أداء سهم الشركة المدرجة بالبورصة المصرية، والذي ارتفع بنسبة 122% منذ 1 يناير وحتى نهاية جلسة تداول يوم 13 نوفمبر الجاري ليصل إلى مستوى 1.09 جنيه، هذا بخلاف توزيع سهم مجاني لكل 10 سهم أصليين على المساهمين يوم 9 أغسطس الماضي.

ونجح سهم شركة المطورون العرب القابضة في تحقيق ثاني أعلى نسبة صعود بين الشركات العقارية المقيدة بالبورصة، مما يشير إلى ثقة المستثمرين من المؤسسات والصناديق المالية المحلية والأجنبية في قوة الأداء المالي للشركة، وتميزها عن غيرها من الشركات العقارية المدرجة بتنوع في حجم محفظة الأراضي التي تمتلكها داخل وخارج البلاد، وإدارة قوية تمتع بخبرات في القطاعين العقاري والمالي قادرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة.

مواصل النمو

وتسعى شركة المطورون العرب القابضة إلى المضي قدمًا في دفع مستويات البيع بالتزامن مع تقديم حزمة مرنة من طرق الدفع المتنوعة، وكذلك مواكبة مختلف التحديات المتعلقة بأسعار مدخلات عناصر النشاط، بما يتيح زيادة معدلات النمو المحققة بالشركة، وتحقيق نتائج أفضل بنهاية العام الحالي

انطلاق المشروعات الخارجية

تتوقع الشركة انطلاق المشروعات الخارجية خلال عام 2024، من خلال المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بمشروع بورتو أغادير، واستكمال مراحل مشروع بورتو البحر الميت.

يذكر أن رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المطورون العرب القابضة بلغ في 14 نوفمبر عام 2023 حوالي 772.4 مليون جنيه موزع على 1.3 مليار سهم بقيمة اسمية 0.6 جنيه، وبلغ مجموع حقوق الملكية في 30 سبتمبر عام 2023 حوالي 1.3 مليار جنيه بقيمة دفترية للسهم 0.99 جنيه.