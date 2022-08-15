«المطورون العرب» تحقق مبيعات بقيمة 900 مليون جنيه خلال النصف الأول

أعلنت مجموعة ARAB DEVELOPERS HOLDING نجاحها في تحقيق طفرة قياسية في مبيعاتها خلال النصف الأول من العام الجاري، لتحقق مبيعات تعاقدية تلامس 900 مليون جنيه بنسبة نمو بلغت 138%، مقارنة بتحقيق 600 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس النجاح الذي حققته الشركة في وقت قياسي.

قال الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة ARAB DEVELOPERS HOLDING، إن النجاح في تحقيق هذه الطفرة البيعية القياسية يؤكد التزام الشركة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية الطموحة التي أعلنت عنها مطلع العام الجاري، وهي الخطة التي تعتمد على آليات قوية وواضحة ومحددة.

وأضاف أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بمشروعاتها بقيمة تتجاوز الـ2 مليار جنيه وضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال 2022، وهي الخطة التي تقترب الشركة من تحقيقها انطلاقا من نتائج أعمالها الناجحة والقوية خلال النصف الأول، بالإضافة إلى التزام الشركة في تحقيق خطتها بقوة.

وأشار إلى أن الشركة نجحت في بيع 227 وحدة بإجمالي مساحة 48 ألف متر خلال الربع الثاني من 2022 مقابل 116 وحدة بإجمالي 16 ألف متر عن نفس الفترة من العام الماضي، كما نجحت الشركة في تسليم 165 وحدة بإجمالي مساحة 31 ألف متر الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ103 وحدات بإجمالي مساحة 24 ألف متر عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأكد أن الشركة نجحت في تحقيق مبيعات بقيمة 581 مليون جنيه خلال الربع الثاني مقارنة بـ352 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي بمعدل نمو 165%، ليصل إجمالي مبيعاتها المتحققة خلال النصف الأول من العام الجاري لـ896 مليون جنيه مقارنة بـ650 مليون جنيه عن النصف الأول من العام الماضي بمعدل نمو 138%.

ولفت إلى أن الشركة تقدم لعملائها منتجات عقارية تتناسب مع احتياجاتهم في الوحدة، وبما يتناسب مع قدراتهم الشرائية أيضا والمتغيرات السوقية التي تفرض أيضا اختيارات محددة للعميل، كما تقدم الشركة أنظمة سداد مرنة للعملاء تدعم اتخاذ القرار الشرائي، لافتا إلى أن هذه الأنظمة يتم دراستها بما يحقق التوازن بين مصلحة العميل ومصلحة الشركة.

وأضاف أن محفظة مشروعات المجموعة تضم 15 مشروعاً، بإجمالى 10.5 ألف وحدة تم بيعها، وتم تسليم 7500 وحدة منها للعملاء، كما يبلغ إجمالى محفظة أراضى 5.2 مليون متر مربع، وتتميز هذه المحفظة بالتنوع في مناطق تواجدها، وتمتلك الشركة خطة قوية وطموحة لتنميتها.

أما عن أبرز ملامح الرؤية المستقبلية للشركة، قال الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن المجموعة تستهدف الارتفاع بإيراداتها المحققة لتصل إلى 3.6 مليار جنيه خلال العام المقبل، ولتحقق نحو 4.1 مليار جنيه في 2024، وذلك بناء على استمرار الارتفاع بمعدلات التنفيذ والتسليم بمشروعات الشركة، وطرح مراحل جديدة بمشروعاتها القائمة، فضلا عن وجود طلب حقيقي بالسوق وقاعدة عملاء قوية لدى الشركة.

وتابع: “التطورات الاقتصادية العالمية لا تزال تلقي بظلالها على تكاليف النشاط، حيث نعمل على احتواء زيادة التكاليف من خلال دفع مستويات المبيعات والإسراع من وتيرة التسليم بمشروعاتنا لترتفع عن العام الماضي”.

وأضاف أن المجموعة تتطلع إلى انتهاج سياسات تعزز قدرتها على مواجهة التحديات الطارئة والمستقبلية وذلك من خلال دراسة البدائل الخاصة بالشراكات الاستراتيجية والشروع في العمل عليها خلال العام، بالإضافة إلى الاعتماد على الدراسة المستمرة للمتغيرات السوقية وكذلك المرونة في التعامل مع تلك المتغيرات.