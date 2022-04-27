أعلنت شركة المطورون العرب القابضة (بورتو جروب سابقا) اتفاقها مع مجموعة عامر جروب القابضة على إنهاء حق استخدام العلامة التجارية”بورتو” بمشروعاتها داخل جمهورية مصر العربية.

وقالت المطورون العرب فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأربعاء، إن هذه العلامة مملوكة لمجموعة عامر جروب وجرى إنهاء عقد استخدامها بالتراضى بين الطرفين.

يشار إلى أن مجموعة بورتو القابضة قد تأسست عام أغسطس 2015؛ نتيجة عملية انقسام من مجموعة عامر جروب، ثم غيرت اسمها إلى المطورون العرب منذ فبراير الماضى (2022).

ويتبع المجموعة عدد من الشركات العاملة في مصر وسوريا وجزر فيرجن (البريطانية)، ويقع مقرُّها في محافظة القاهرة، ويبلغ رأسمالها الحالى 702 مليون جنيه موزعا على 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.6 جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين شركة أسماك الإماراتية التى تستحوذ على 19.69% من الأسهم، كما يستحوذ عبدالسلام مسعود عبدالكريم على 8.46%.

كذلك تستحوذ المساهمة مروة محمد الأمين رجب أحمد على 6.79%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقًا لآخر إفصاح هيكل ملكية بتاريخ 11 أبريل الماضى.

المطورون العرب تخطط لضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه خلال ثلاث سنوات قادمة

وأفصحت المطورون العرب فى أكتوبر الماضى عن خطة لضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه خلال السنوات الثلاث القادمة، وذلك تأكيدا لما نشرته “المال” آنذاك.

وقالت الشركة فى بيان مرسل للبورصة (3 أكتوبر)، إن هذا المبلغ سيجرى ضخه خلال الثلاث سنوات القادمة لكن تفاصيله النهائية لم يتم تحديدها بشكل دقيق حتى الآن.

وتستهدف المجموعة التوسع فى غالبية الدول العربية خلال السنوات القادمة، ويعد الحصول على أراض وتطويرها بالشكل الأمثل الذى تفضله المجموعة فى استثمار أموالها، وفقا للإفصاح.

وتمتلك المجموعة مكاتب مبيعات مختلفة فى عدد من الدول وتخطط لدخول دولا جديدة خلال الفترة القادمة، كما تسعى لبدء الأعمال الإنشائية والحجوزات بمشروع أغادير المغرب خلال 2022.

بورتو جروب: 80% من نشاط المجموعة فى مصر

أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفة بورتو جروب القابضة

وتستحوذ مصر على 80% من نشاط المجموعة، بينما يستحوذ النشاط الخارجى على 20% من حجم أعمالها، وتخطط المجموعة لزيادته مستقبلا.

وقالت المجموعة إنها تتابع الفرص الاستثمارية فى القطاع العقارى المصرى فى ظل حالة الاستقرار الاقتصادى والأمنى الذى تعيشه البلاد والانطلاقة الواسعة فى المدن الجديدة ومشروعات العاصمة الإدارية وغيرها.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال مجمعة للمجموعة تضاعف صافى أرباحها بنسبة 228.8% لتسجل 92.8 مليون جنيه خلال العام الماضى 2021 مقارنة بصافى ربح قدره 28.2 مليون جنيه خلال 2020.

وكشفت نتائج أعمال أسبق تحولها للربحية بقيمة 91 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقابل خسائر قدرها 8.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة المجمعة إلى 1.01 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بإيرادات بلغت 668.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.