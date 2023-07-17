«المطورون العرب» تتعاقد مع «ميادس» لإدارة الوحدات التجارية بـ«نيووم أكتوبر»

أعلنت شركة المطورون العرب القابضة توقيع عقد شراكة مع شركة ميادس بهدف تولّي الأخيرة الإشراف على إدارة الوحدات التجارية بمشروع نيووم أكتوبر؛ وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات للعملاء ورواد المنطقة، وتعظيم العائد الاستثماري للمشترين.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية شركة المطورون العرب القابضة للتعاقد مع كبرى الشركات في مجالها، لضمان تقديم مستوى خدمات مميز للعملاء، وفي ضوء خطة الإدارة برئاسة الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، لزيادة إيراداتها من الأنشطة التجارية وتقديم خدمات متكاملة للسكان، بما يسهم في تعزيز ثقتهم في المنتج العقاري المقدم من الشركة.

وقَّع عقود الشراكة، بمقر شركة المطورون العرب القابضة بمصر الجديدة، الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، ووائل شوكت الرئيس التنفيذي لشركة ميادس .

تفاصيل الشراكة

بموجب الشراكة، ستتولى شركة ميادس لإدارة الوحدات التجارية، الإشراف على عملية التشطيب والتجهيز للوحدات التجارية بمشروع نيووم أكتوبر، وحق التعاقد والتشغيل والتطوير والإدارة والتسويق وتأجير المنافذ التجارية وحق الإعلان وجذب الرعاة بشكل حصري، وذلك لما تتمتع به من القدرات الفنية والعملية والمهنية مما يؤهلها لأداء ذلك.

قال الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، إن الشركة نجحت في تحقيق تقدم كبير بمعدلات تنفيذ الجزء السكني من مشروع نيووم أكتوبر، وتسليم 609 وحدات للعملاء.

وبالتوازي مع ذلك تعمل على الانتهاء من تشغيل الخدمات المتنوعة بالمشروع لتوفير كل ما يحتاج إليه سكان المشروع بصفة خاصة، ومنطقة غرب القاهرة بشكل عام، ومن بينها تشغيل الوحدات التجارية بـ”نيووم أكتوبر” ليقدم أعلى مستويات الترفيه والتسوق من خلال جذب كبرى العلامات التجارية.

سبب التعاقد

أشار إلى سبب التعاقد مع شركة ميادس لإدارة الوحدات التجارية بمشروع نيووم أكتوبر، وذلك لخبراتها السابقة في تشغيل مراكز تجارية عالمية داخل وخارج مصر، مما يسهم في تحقيق مستهدف شركة المطورون العرب القابضة من تقديم تجربة فريدة للراغبين في التسوق والترفيه، وفي الوقت نفسه تحقيق عائد دوري مرتفع للمستثمرين في الوحدات التجارية بالمنطقة التجارية.

من جانبه قال وائل شوكت/ الرئيس التنفيذي لشركة ميادس لإدارة الوحدات التجارية، إن المنطقة التجارية بمشروع نيووم أكتوبر، تتميز بتوافر جميع الأنشطة التجارية والترفيهية والخدمات الأساسية والمتخصصة، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي والمناطق الخضراء، وغيرها من المرافق العامة، بتصميمات حديثة ومريحة لتوفير تجربة تسوق متميزة وراحة فائقة للزوار.

وأضاف أن ميادس من الشركات الرائدة في مجال ادارة الوحدات التجارية، وتتميز بخبرتها الواسعة في تطوير وإدارة مجموعة من المشروعات التجارية الناجحة في مصر والشرق الأوسط،

وستعمل على تقديم خدمات متميزة للمستثمرين والعملاء في هذا المشروع الضخم، والذي يعدّ فرصة مثالية للمستثمرين وراغبي الاستثمار في المنطقة، وسوف يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للعديد من الشباب والمواطنين في المنطقة.

تفاصيل نييوم أكتوبر

ويقام مشروع نيووم أكتوبر، على مساحة 1.3 مليون متر مربع بقلب مدينة السادس من أكتوبر بالقرب من المحاور والطرق الرئيسية والخدمات المختلفة،

إذ يطل مباشرة على الطريق الدائري الإقليمي، مما يسمح الوصول إليه أو الانتقال منه لكل أنحاء القاهرة الكبرى في دقائق معدودة، كما يستغرق الوصول إليه من وصلة دهشور 15 دقيقة، و20 دقيقة من مطار سفنكس الجديد.

وضخّت شركة المطورون العرب القابضة، 983 مليون جنيه استثمارات، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لتطوير مشروع نيووم أكتوبر، ونجحت في الانتهاء من نسبة 73% من الأعمال الإنشائية للمشروع.

وحقق 1.5 مليار جنيه مبيعات، خلال العام الماضي، مستغلّة التصميم الرائع للمشروع ولوحداته التي توفر كل وسائل الراحة والترفيه،

بجانب توافر خدمات متنوعة، سواء الأساسية منها مدارس دولية، ومستشفى ومركز طبي، وأسواق تجارية ونظام أمني متكامل وذكي، أو خدمات ترفيهية منها النادي الرياضي، والمطاعم والمقاهي وحمامات السباحة، وأكبر نافورة راقصة في مجمع سكني على ارتفاع 25 مترًا.

ويضم “نيووم أكتوبر” مركزًا تجاريًّا على مساحة 60 ألف متر، يضم 894 وحدة تجارية بمساحات تتراوح بين 26 و166 م، ويتميز “المنطقة التجارية” بوجود خدمات متكاملة من مستشفى ومدارس ونادٍ، كما يوجد منطقة تجارية تحتوي على أكبر نافورة راقصة في مجمع سكني.