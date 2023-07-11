«المطورون العرب» تتعاقد مع «إنفنيتي» لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية

أعلنت شركة المطورون العرب القابضة-إحدى كبرى شركات التطوير العقاري- تعاقدها مع شركة إنفنيتي الرائدة في تقديم حلول الطاقة المتجددة في مصر- لإنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية بكل مشروعاتها، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية “المطورون العرب القابضة” لإقامة مشروعات سكنية مستدامة تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، وذلك بهدف المساهمة في الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وخفض تكلفة المعيشة للسكان.

كما يأتي ذلك في إطار خطة إدارة شركة المطورون العرب القابضة لتعزيز ثقة العملاء بالشركة من خلال عقد شراكات مع كبرى الشركات في مجالها لتقديم أفضل الخدمات للسكان، وكذلك زيادة حصة مصر من التصدير العقاري عبر تلبية احتياجات العملاء الأجانب الراغبين في الإقامة بمشروعات ذكية وصديقة للبيئة.

وقع عقد الشراكة، بحسب بيان مشترك، بمقر شركة المطورون العرب القابضة بمصر الجديدة، الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، وشمس عبدالغفارـ العضو المنتدب لشركة إنفنيتي إي للتوريد وشحن السيارات، بحضور جمال فتح الله رئيس مجلس إدارة شركة المطورون العرب القابضة.

ووفقًا لعقد الشراكة، ستتولى شركة المطورون العرب القابضة، توفير أماكن تصلح لإقامة محطات لشحن السيارات الكهربائية بمشروعات الشركة السكنية والتجارية والإدارية البالغ عددها 9 محطات موزعة بين شرق وغرب القاهرة وساحلي البحر الأحمر والأبيض المتوسط، وكذلك توفير مصدر دائم للكهرباء، والإمدادات والتوصيلات الفنية والتقنية اللازمة لتشغيل المحطة.

فيما ستتولى شركة إنفنيتي، إقامة وتجهيز وتشغيل المحطات طبقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة، ووضع البرامج التكنولوجية اللازمة لتشغيل المحطة وأجهزة الشحن الكهربائية

وطرق محاسبة العملاء عن مقابل الاستهلاك والحصول على الخدمات وتحصيل هذه المستحقات إلكترونيًا بنظام الدفع المسبق.

وقال الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، إن “المطورون العرب” من أوائل شركات التطوير العقاري في مصر التي تبنت تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية مصر 2030 في مشروعاتها المتنوعة من خلال الاعتماد على توفير بنية تحتية ذكية، واستخدام الطاقة المتجددة في تقديم الخدمات للسكان، واستكمالًا لهذه الرؤية نجحت الشركة في التعاقد مع “إنفنيتي”، وهي أول شركة قطاع خاص تحصل على رخصة للاستثمار في مجال إنشاء وإدارة محطات شحن السيارات الكهربائية، لإنشاء محطات بمشروعاتنا السكنية.

وأضاف أن شركة إنفنيتي ستبدأ في إنشاء 4 محطات لشحن السيارات الكهربائية بمشروعاتنا السكنية والتجارية في نيووم نيو كايرو ، وبيراميدز، وأكتوبر، ومستقبل سيتي، ونتطلع خلال الفترة المقبلة لافتتاح محطات جديدة في سيا لاجون بالساحل الشمالي، وسيا ايلاند بالعين السخنة، وستوفر كل محطة شاحن تيار متردد مزدوجة المقبس بقدرة تصل إلى 44 كيلو.

أشار أيمن بن خليفة، إلى أهمية إقامة محطات لشحن السيارات الكهربائية بمشروعات الشركة، للمساهمة في تحقيق خطة الدولة للتحول نحو استخدام الطاقة الكهربائية بدلًا من الوقود التقليدي، خاصة في ظل وجود وفرة في القدرات الكهربائية، وتهيئة البنية التحتية لتشجيع السكان على اقتناء السيارات الكهربائية بهدف الحفاظ على البيئة والحد من التلوث، إضافة إلى تخفيض تكلفة المعيشة للسكان؛ لأن شحن السيارات الكهربائية أقل تكلفة من نظيرتها التقليدية، لافتًا إلى أهمية توافر هذه الخدمة لتحقيق مستهدف الشركة من زيادة الصادرات العقارية، وذلك لتفضيل العملاء الأجانب الاعتماد على هذه السيارات الحديثة في التنقل.

من جانبه قال شمس عبدالغفارـ العضو المنتدب لشركة إنفنيتي إي للتوريد وشحن السيارات: “تسعى إنفينيتي إي للتوريد وشحن السيارات دائمًا للتعاون مع شركاء يمتلكون نفس الرؤية الهادفة لتطبيق أعلى معايير الجودة فيما يقدمونه من خدمات.

ويتوافق تعاوننا مع المطورون العرب القابضة مع تلك الرؤية حيث نسعى لنشر أفضل حلول شحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء مصر، كما تسعى المطورون العرب لتقديم باقة من أرقى الخدمات لقاطني مشروعاتها والعاملين بها من خلال تمكينهم من شحن سياراتهم بأحدث تكنولوجيا في هذا المجال وسيبدأ هذا التعاون بإنشاء 18 نقطة شحن فى 9 مواقع ومشروعات تابعة للشركة.