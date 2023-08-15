«المطورون العرب القابضة» تحقق أعلى نمو مبيعات لشركة عقارية مقيدة بالبورصة

أعلنت شركة المطورون العرب القابضة نتائج أعمال النصف الأول من عام 2023، وأظهرت تحقيق مؤشرات غير مسبوقة على مستوى كافة الأنشطة

حيث سجلت “المطورون العرب” أعلى نسبة نمو في المبيعات بين الشركات العقارية المقيدة بالبورصة المصرية، وكذلك أكبر نسبة زيادة سنوية في صافي الأرباح

الاقبال على الاستثمار العقاري

وذلك بفضل جهود إدارة الشركة في تقديم منتج عقاري متميز بأنظمة سداد تنافسية ومتنوعة؛ لاستغلال الإقبال الكبير على الاستثمار العقاري في مصر خلال الفترة الحالية.

حققت شركة المطورون العرب القابضة، مبيعات بلغت 2.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل 896 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 275%، وبلغت الإيرادات 687 مليون جنيه مقارنة مع 468 مليون جنيه بنسبة نمو 147%.

مجمل الربح

وسجل مجمل الربح لشركة المطورون العرب القابضة نموًا بنسبة 132% ليرتفع من 154 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022 إلى 204 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري

وزاد صافي الربح من 15 مليون جنيه إلى 54 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو سنوي 362%، كما زاد نصيب السهم من الأرباح من 0.01 جنيه إلى 0.04 جنيه.

الربع الثاني

وبالنسبة لفترة الربع الثاني من عام 2023، حققت شركة المطورون العرب القابضة مبيعات بلغت 1.16 مليار جنيه من بيع عدد 368 وحدة بإجمالي مساحة حوالي 57 ألف متر مربع مقابل مبيعات بلغت 581 مليون جنيه من بيع عدد 277 وحدة بإجمالي مساحة 48 ألف متر خلال الفترة المماثلة من عام 2022

ونجحت الشركة في تسليم عدد 207 وحدة بإجمالي مساحة حوالي 36 ألف متر مربع مقارنةً بعدد 165 وحدة بإجمالي مساحة حوالي 31 ألف متر مربع، مما انعكس على نمو معظم معدلات أداء النشاط.

سبب الأداء القوي

قال الدكتور أيمن خليفة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، إن الأداء التشغيلي والمالي القوي خلال النصف الأول من عام 2023 يشير إلى نجاح استراتيجية الإدارة في أن تستمر المطورون العرب القابضة أحد أهم الرواد في القطاع العقاري المصري من خلال تطوير المشروعات القائمة لتسريع وتيرة تسليم الوحدات للعملاء القائمين وتوفير كل الخدمات لتحسين تجربة العميل مع الشركة مما ينعكس بالإيجاب على نمو المبيعات المستقبلية

كما نعمل في الوقت نفسه على دراسة أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة لتعظيم العائد للمساهمين، وتلبية احتياجات السوق من المشروعات بكل أنواعها سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية.

التوسع الخارجي

وكشف “خليفة”، عن عزم الشركة تطوير محفظة مشروعاتها خارج مصر خلال الفترة المقبلة

مشيرًا في هذا الصدد إلى سعي الشركة للمضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بمشروع أغادير، واستكمال مراحل مشروع البحر الميت

بالإضافة إلى دراسة عدة فرص استثمارية جديدة في منطقة الشرق الأوسط، علاوة على الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة

بحيث تتواءم معدلات النمو والأنشطة الاستثمارية من ناحية مع الأولوية البيئية والمناخية من ناحية أخرى.

رأس المال

يذكر أن إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المطورون العرب القابضة بلغ 772.4 مليون جنيه في 10 أغسطس لعام 2023 موزعًا على 1.3 مليار سهم بقيمة اسمية 0.6 جنيه للسهم الواحد

وبلغ مجموع حقوق الملكية للمجموعة في 30 يونيو لعام 2023 مبلغ 1.24 مليار جنيه بقيمة دفترية للسهم 0.96 جنيه.