المطرب اللبناني معين شريف يكشف في حوار سر ابتعاده عن مصر

- أنا واحد من الذين تم استهدافهم للقضاء على الثقافة العربية- اتهموني بأنني إرهاب إعلامي حينما قدمت إحدى أغنياتي السياسية أحمد حمدي:غاب النجم اللبناني معين شريف عن الساحة الفنية في مصر والحفلات الفنية بها لسنوات طويلة مقارنة بنجوم وطنه لبنان راغب علامة وعاصي الحلاني ووائل جسار، ويؤكد

– أنا واحد من الذين تم استهدافهم للقضاء على الثقافة العربية

– اتهموني بأنني إرهاب إعلامي حينما قدمت إحدى أغنياتي السياسية

أحمد حمدي:



غاب النجم اللبناني معين شريف عن الساحة الفنية في مصر والحفلات الفنية بها لسنوات طويلة مقارنة بنجوم وطنه لبنان راغب علامة وعاصي الحلاني ووائل جسار، ويؤكد معين انه قرر ان يفتح صفحة جديدة ويمد يده بعد سنوات للجمهور المصري ، لذا فقد قام بزيارة القاهرة الايام الماضية لاول مرة بعد سنوات من الغياب.

“المال” حاورته في اول زيارة له لمصر ، عن غيابه عنها لسنوات ومدى تاثره بذلك فنيا وانسانيا ،ورايه فيما يحدث للثقافة العربية والاغنية السياسية التي تسببت في اثارة ازمة ضده منذ سنوات ، وعلاقته بنجوم بلده لبنان ورايه في مواقع التواصل الاجتماعي ، كما كشف بعض كواليس حفله الاخير بطابا .

” لا اتحمل وحدي مسؤولية غيابي عن الجمهور المصري لسنوات طويلة ، فمثلما يعتب المصريون علي ، اعتب أنا ايضا على المسؤولين عن الحركة الفنية بمصر ، فقد كان يجب ان يكون بيننا اخذ وعطا ، فالأمورلان الامور لا يمكن لها ان تسير الا بدفعمن الطرفين ” ، هكذا استهل النجم اللبناني معين شريف حواره للمال مؤكدا أنه لن يقصر في حق الجمهور المصري مرة اخرى بعد غيابه عنه لسنوات طويلة وابتعاده عن الحفلات الغنائية فيها .

وتابع ان الظروف السياسية في الوطن العربي ومصر لم تكن جيدة السنين الماضية، لافتا الى انه كان حريصا على أن يقابل الجمهور المصري في مدينة طابا سنويا ، لكنه يقصد بكلامه هذا التواجد فنيا في القاهرة ،لان لها سحرا خاصا ومختلفا عن اي بلد اخر .

واوضح معين ان الاغنيات السياسية التي قدمت وقت الثورات مثل ثورة 23 يوليو اختفت تماما لان الحرب قامت على الوطن العربي والثقافة العربية منذ سنين طويلة وعدونا لايملك سلاحنا الذي نملكه وهو الابداع والخلق الابداعي ، خاصة اننا لدينا جذور اصيلة في هذه الارض العربية، لكنه استطاع في مجالات اخرى التفوق علينا لأنه انفق اموالا اطائلة حتى يستطيع محو الفن الاصيل من الذاكرة العربية .

وكشف انه كان واحدا من الذين استهدفتهم هذه الحرب السنين الماضية لتحجميه فنيا في الوطن العربي ولم يكن القصد اسم معين شريف بعينه، وانما كان الهدف استهداف ثقافة كاملة وحقيقة نجحوا في اوقات كثيرة في تحقيق اهدافهم لولا مقاومة من اقليات معينة في المجتمعات العربية ، مؤكدا أن موهبته انتصرت في النهاية عل كل من حاول ايقافه وتحجيمه فنيا لذلك لن يسعى للفت نظر ابنائه لاقتحام الفن لانه يدرك مدى صعوبة مشوار الفنان .

ووجه رسالة للشعبين اللبناني والمصري فقال : ” افيقوا ” لان عدونا يدقق في كل التفاصيل ليحقق مصالحه واهدافه منوها الى انه حينما غنى عام 2000 اغنية ” لازم تعرف يامحتل ” اتهم في مجلس الامن بانه ارهاب اعلامي لانهم يدركون جيدا قيمة الفن وتاثيره على المجتمعات، لذلك يجب ان نحافظ جيدا بكل قوتنا على تراثنا الفني ولانضحي به بابخس الاثمان مثلما نفعل السنين الماضية .

وعن رايه في نسب المشاهدات الوهمية التي يهتم بها بعض الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي لابراز نجاح اعمالهم الفنية قال : لايصح الا الصحيح وهذه النسب الوهمية وغير الحقيقية في النهاية ستظهر حقيقة الامر وهي التي ستفرض نفسها برغم ان السوشيال ميديا اصبحت منبرا هاما لكل الناس .

ولفت الى انه يستخدمها بدقة وبصدق مع نفسه ، لان تزييف الامور سيتضح حينما يظهر الفنان في اول حفل له ويرى 100 شخص متواجدا فقط برغم انهم يتعدون مئات الالاف على حسابه .

وعن علاقته بنجوم لبنان مثل عاصي الحلاني وغيرهم برغم انه انتشر وجود خلافات بينه وبين عاصي منذ فترة طويلة قال : لاتوجد حاليا اي خلافات بيني وبين اي نجم وزميل من لبنان وعلاقتي بالجميع طيبة الحمد لله .

ونوه النجم اللبناني، الى ان حفله الاخير الذي احياه بطابا كان مميزا ، ويشعر بان هذا المكان يملك خصائص مختلفة كأن فيه مصر بكل اماكنها ومعالمها، والجمهور يكون متذوقا بدرجة كبيرة للفن الاصيل بطابا.

ووجه رسالة لكل انسان عربي واجنبي بالذهاب لطابا، لانها منطقة تستحق منا ذلك ويشعر براحة بال فيها ، لافتا الى ان حفله الاخير بها حضره جمهورا مصريا كبيرا بصورة اكبر من العام الماضي ويرى ذلك مميزا ان يستعيد ذكرياته مع الجمهور المصري، مؤكدا ان الفنان الموهوب لايشعر بهذه الموهبة وقيمته كفنان الا لو غنى في مصر .

وكشف انه لو فكر في الغناء لمصر الفترة القادمة ، يجب ان يقيم بها لفترة حتى يستشعر الاجواء فيها وبين شعبها الطيب ثم يعقد جلسات عمل مكثفة مع شعراء وملحنين وموزعين موسيقيين مصريين لاختيار عملا فنيا راقيا يقدمه للشعب المصري.