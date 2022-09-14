المطرب الكبير محمد ثروت يطرح أغنيته الجديدة «هنسيب الغنا لمين» غدا

حرص المطرب القدير محمد ثروت على تشويق الجمهور لأغنيته الجديدة التي سيقوم بطرحها غدا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعود بها للساحة الغنائية بعد أزمته الصحية التي تعرض لها طيلة الفترة الماضية والتي أثارت قلق محبيه عليه.

وكتب محمد ثروت عبر صفحته الرسمية في فيس بوك ” انتظروا أغنيتي الجديدة بكره الخميس في تمام السابعة مساء على اليوتيوب وجميع المنصات.

والأغنية بعنوان” هانسيب لمن الغنا” ، ويتعاون فيها ثروت مع الشاعر الغنائي أحمد المالكي والملحن محمد عبية والموزع الموسيقي أحمد أمين وهندسة صوت هاني محروس .

ويتولى انتاج الأغنية أحمد ثروت نجل الفنان الكبير ، في ثاني تجاربه الانتاجية بعد أغنية ” يامستعجل فراقي ” التي قدمها محمد ثروت سابقا وحققت نجاحا كبيرا .