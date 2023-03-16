المطرب القدير محمد الحلو يجري عملية جراحية ونجله يطلب الدعاء

قام المطرب القدير محمد الحلو بإجراء عملية جراحية، وفق ما أعلن ذلك نجله الكبير حمادة الحلو عبر صفحته بفيس بوك، متمنيا الشفاء له.

وكتب الحلو الابن تدوينة قائلا: “ربنا يشفيك يا حبيبى ويعافيك وزى ما ربنا كرمك فى العملية اللى فاتت هيكرمك فى العملية دى.. أنت أطيب قلب وأكرم إنسان فى الدنيا وربك كبير يا حبيبى.. فضلا و ليس أمرا الرجاء الدعاء لأبي”.

وهذا العام يغني محمد الحلو تتر مسلسل ” ضرب نار” بطولة النجمان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في شهر رمضان القادم، وتشاركه الغناء المطربة حنان ماضي ، والأغنية كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز .

وكان الظهور الأخير لمحمد الحلو قبل خضوعه لهذه العملية الجراحية ، في مهرجان الأغنية التونسية الذي أقيم مؤخرا لتكريم المطربة التونسية الراحلة ذكرى ، وحضر الحفل النجم هاني شاكر والنجم التونسي صابر الرباعي أيضا والمطرب التونسي أيضا محمد الجبالي .

حيث قدم محمد الحلو أغنية ” يازمن الوهن عند العرب” ، كلمات الشاعر الغنائي عبد الرحمن بن مساعد واللحن كان أندلسي قديم .