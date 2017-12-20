المطرب الفلسطيني محمد عساف: أحلم بالعالمية

حوار/أحمد حمديخرج النجم الفلسطيني محمد عساف من برنامج اراب أيدول منذ سنوات نجما مشهورا يتهافت عليه الجمهور في كل مكان. وتوقع لـ"عساف" النجمان الكبيران راغب علامة وأحلام تحقيق نجاح كبير في عالم الغناء لأنه صوت فلسطيني يمتلك حنجرة ذهبية ومليئة بشجن والم وطنه ، وفي نفس الوقت يحمل مشاعر الفرحة

حوار/أحمد حمدي

خرج النجم الفلسطيني محمد عساف من برنامج اراب أيدول منذ سنوات نجما مشهورا يتهافت عليه الجمهور في كل مكان.

وتوقع لـ”عساف” النجمان الكبيران راغب علامة وأحلام تحقيق نجاح كبير في عالم الغناء لأنه صوت فلسطيني يمتلك حنجرة ذهبية ومليئة بشجن والم وطنه ، وفي نفس الوقت يحمل مشاعر الفرحة والأمل لكل من حوله، مما دفع دار الاوبرا المصرية لاختياره للعام الثاني للمشاركة مؤخرا في مهرجان الموسيقى العربية ،وتحديدا ليلة ذكرى العندليب الأسمر بعد نجاح ألبومه الجديد وكليبه “ماوحشناك “.

المال التقت عساف وأجرت معاه حوارا عن ألبومه الجديد “ما وحشناك ” ليرد على اتهامه بتقليد النجم وائل كفوري في أداءه في الكليب ورأيه في برامج المواهب الغنائية، ورسالته للنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب وطموحه للوصول للعالمية في الأغنية.



** هوليود الشرق



في البداية، أكد النجم الفلسطيني محمد عساف في حواره لـ “المال”، أن مشاركته مؤخرا في مهرجان الموسيقى العربية كانت أمنية وتحققت له للمرة الثانية في مسيرته الفنية

وقال: “أعادني الحفل مرة أخرى لهوليود الشرق مصر بعد فترة طويلة ، فقد كنت مشغولا طيلة الفترة الماضية بإحياء حفلات في الوطن العربي وخارجه بالإضافة لتحضير أغنيات ألبومي الجديد “ماوحشناك ” وكليبي الجديد أيضا ، لكني أؤكد أنني سأتواجد في مصر طيلة الفترة المقبلة لتحضير أعمال فنية جديدة”.

ووجه عساف الشكر لرئيس دار الاوبرا المصرية إيناس عبد الدايم ومديرة المهرجان جيهان مرسي على ثقتهما به للعام الثاني لتقديم حفلا كبيرا على المسرح الكبير بالأوبرا المصرية ، مشيرا إلى أنه قدم حفلا غنائيا ناجحا منوعا بين أغنيات ألبومه الجديد “ما وحشناك ” وأغنيات العندليب عبد الحليم حافظ أيضا.

وأضاف أن ألبومه الجديد “ماوحشناك “حقق نجاحا كبيرا في الوطن العربي.

وتابع “أعتبره من أهم محطاتي الفنية حتى الآن فقد بذلت فيه جهدا ووقتا كبيرا حتى يخرج بمستوى راقي ومميز لجمهوري الذي وضع ثقته الكبيرة بي منذ بدايتي الفنية على الساحة، والحمد لله أعجب الكثيرون بأغنياته ، وقالوا لي أنه مختلف عن ألبومي السابق عاللومة”.



وأوضح عساف أنه كان يتمنى أن يشارك في احتفالات نصر أكتوبر الأخيرة بمصر بعد نجاح أوبريت “عناقيد الضياء ” الذي شارك فيه العام الماضي مع المطربين حسين الجسمي وعلي الحجار ولطفي بو شناق.

وأضاف “أعتبر تجربة أوبريت عناقيد الضياء هامة في مسيرتي الفنية وحققت صدى جيد وقتها لكن لم يتم دعوتي هذا العام للغناء في احتفالات أكتوبر ولم أنزعج من هذا الأمر أبدا، فمصر هي بلدي الثاني وأحب شعبها الطيب كثيرا ومستعد لتلبية نداءها في أي وقت”.



** مشاهدات اليوتيوب علامة



وأشار إلى أن نسب المشاهدة للأغنيات على يوتيوب تعتبر أحد عناصر مقياس نجاح الأغنية الحديثة

وقال: “أرى أنها أصبحت عاملا مهما لنجاح الأغنيات والأعمال الفنية نسب المشاهدة لكنها لا تقيس النجاح في الشارع بالشكل الصحيح والكليب الجديد ماوحشناك حقق نسبة مشاهدة تخطت الملايين في فترة قصيرة وأشكر الفانز على دعمي ومساندتي في كل خطواتي الفنية”.



** حقيقة تقليد وائل كافوري



ورد عساف أيضا على الهجوم الذي تعرض له في كليبه الأخير واتهامه بتقليده النجم اللبناني وائل كفوري في أدائه في الكليب قائلا: “أحب وأعشق صوت وأغنيات وأداء وائل كافوري كثيرا لكن لا أرى أنني قلدته أبدا في كليبي الأخير “ماوحشناك” لأن أغنيته “الغرام المستحيل ” التي قيل انني قلدته فيها مختلفة شكلا وروحا ومضمونا عن أغنيتي “ماوحشناك ” وكل فنان يكون له طريقته وأداؤه حتى لو تشابهنا في بعض الحركات لكن لست متعمدا تقليده أبدا”.

ووصف تقديمه لشكلا موسيقيا مختلفا في “ماوحشناك” عن أغنياته التي تميزت بطابع شعبي السنين الماضية بأنها مغامرة فنية قائلا: “أعتبرها مغامرة فنية كبيرة لي وتحدٍ كبير أن أطور من الموسيقى التي أقدمها للجمهور، لكن بصدق شديد أردت أن اقتحم مناطق جديدة في الغناء وأطور من نفسي موسيقيا والحمد لله على نجاح الأغنية والألبوم أيضا”.



** طريق العالمية



وكشف النجم الفلسطيني أنه يسعى للوصول للعالمية في الأغنية قائلا “العالمية يجب أن نصل لها من خلال محليتنا وعروبتنا وليس بتقديم أشكال موسيقية غربية فقط في الأغنيات أو تقديم دوتيوهات مع مطربين عالميين ، وبالتأكيد هي حلم أي مطرب عربي”.

وعن برامج المواهب قال: “أراب أيدول” هو سبب تعارفي بالجمهور العربي وبدايتي على الساحة الفنية”

وأضاف “أعتقد أن هذه البرامج تكون متنفسا حقيقيا لأي صوت جديد من الوطن العربي ليعرفه الجمهور ، لكن الأهم أن يستطيع الاستمرار بقوة بعد خروجه من البرنامج لأن هناك مواهب وأصوات جيدة اختفت بعد هذه المسابقات للأسف”.

** رسالة إلى شيرين





و وجه عساف رسالة خاصة للنجمة شيرين عبد الوهاب قائلا: “شيرين من أجمل الأصوات العربية التي ظهرت في الفن خلال الخمسين سنة الماضية حقيقة واستمتع بأغنياتها وإحساسها دائما ولايوجد مثيل له في الجيل الحديث”.

وأضاف “هي انسانة تلقائية وعفوية وعلى سجيتها دائما وذلك يغضب الكثيرين منها لكن لايمكن التشكيك في وطنيتها ابدا وحبها لبلادها بسبب كلمة معينة او تعبير معين تقوله لتداعب به الجمهور على المسرح في حفلاتها الغنائية في الوطن العربي”.

وتابع “بعض المرات الأعلام يحاول استلام الفنان والهجوم عليه دون أي أسباب، وأؤكد أن الإنسان الناجح هو من يتم مهاجمته وشيرين فنانة كبيرة وناجحة من الدرجة الأولى ، وأوجه لها رسالة خاصة “ولايهمك ياشيرين هناك ملايين يحبونك””.