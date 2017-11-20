المطرب العراقي همام: لا أخشى المنافسة والرباعي آخر جيل العمالقة

حوار – أحمد حمدي خرج النجم الشاب العراقي همام من برامج المواهب نجما متوجا لامتلاكه صوتا قويا ومميزا مقارنة بباقي المواهب التي تواجدت معه وقتها وبدأت انطلاقة همام على الساحة الفنية بأغنيات عديدة منفردة حققت نجاحا كبيرا مما جذب إدارة الأوبرا المصرية لوضع الثقة به واختياره للوقوف على المسرح ا

حوار – أحمد حمدي



خرج النجم الشاب العراقي همام من برامج المواهب نجما متوجا لامتلاكه صوتا قويا ومميزا مقارنة بباقي المواهب التي تواجدت معه وقتها





وبدأت انطلاقة همام على الساحة الفنية بأغنيات عديدة منفردة حققت نجاحا كبيرا مما جذب إدارة الأوبرا المصرية لوضع الثقة به واختياره للوقوف على المسرح الكبير بمهرجان الموسيقى العربية مؤخرا والغناء أمام الجمهور المصري لأول مرة وحقق حفله نجاحا جيدا .





“المال” التقت النجم العراقي الشاب وتحدثت معه عن هذه التجربة المميزة في مسيرته الفنية ومدى إحساسه بها بالإضافة لحديثه عن النجوم صابر الرباعي وكاظم الساهر وبرامج المواهب الغنائية وأهميتها ومدى نيته في اقتحام التمثيل قريبا وأعماله الفنية القادمة في مصر والأصوات التي يحب سماعها من جيل الطرب الأصيل والجيل الحديث.



إلى نص الحوار .





وصف النجم العراقي الشاب همام وقوفه على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بمهرجان الموسيقى العربية الأيام الماضية بأنه “سلاح ذو حدين اختلطت فيه مشاعر القلق والخوف بمشاعر الحماسة”.

وأشار إلي سعادته بوقوفه على أهم صرح ثقافي عربي ووقف عليه أساتذة كبار في الغناء والموسيقى في عالمنا العربي .



وأكد في حواره لـ “المال” أن التوتر كان بداخله بسبب الغناء أمام الجمهور المصري لأول مرة بالإضافة أنه كان متحمسا لأنه حلم بتلك اللحظة منذ أن كان في طفولته ثم دخوله معهد الموسيقى العربية واحترافه للغناء كان يريد أن يثبت نفسه على خشبة المسرح الكبير وأنه على قدر هذا التحدي الكبير .



**قلق المسؤولية

وتابع همام أنه رغم ايمانه بموهبته وصوته القوي كما يقول له الكثيرين إلا أن قلقه كان بسبب الشعور بالمسؤولية الكبيرة عليه وليس خوفا من صوته.

وأوضح أن هذا المسرح وقف عليه نجوم كبار مثل هاني شاكر وصابر الرباعي وعاصي الحلاني، مضيفا “حينما قابلت مدير المهرجان جيهان مرسي قلت لها أشكرك أنك وضعتي الثقة بي”.



ولفت إلى أن حفلا جمعه بالنجم اللبناني مروان خوري مشيرا إلى أن شركة إنتاجه لبنانية وإدارة أعماله أيضا وهو صوت عراقي وتم دمج هذه الخلطة ليقدمها في مصر أم الدنيا ليؤكد ويثبت للجميع أن مايفسده السياسة يجمعه الفن

وأوضح أنه قال للجمهور المصري على المسرح في حفله بدار الأوبرا أنه لايستطيع تقديم هدية معينة للجمهور المصري سوى أغنية احلف بسماها وبترابها لأنه يحبها كثيرا .



** سر النجاح



وأشار إلى أنه لايتعامل أبدا مع إدارة المولى المنوطة بأعماله الفنية كشركة إنتاج وفنان منذ خروجه من برامج المواهب وانطلاقه على الساحة الفنية وإنما يتعامل معهم بشكل ودي كأصدقاء ويخافون عليه كثيرا وهو سر نجاحه حتى الآن

وأوضح أنه تربطه علاقة عائلية بهم منذ سنوات وتكللت هذه العلاقة بالعمل معا بعد أن جمعته بهم الأخوة والصداقة والعيش والملح ونية صافية.



** الأمنية

وتمنى همام أن يقدم أغنية دويتو مع النجم الكبير صابر الرباعي، واصفا ذلك بأنه “حلم من أحلام حياته”

واستدرك ” لكن ذلك يتوقف على صابر بأن يقرر ذلك”.

وأضاف: “من خلال حديثي معكم أوجه رسالة له بذلك ياريت أستطيع أغني معك لانني أرى أنه آخر جيل الفن الجميل في الوطن العربي وامتداد لزمن الطرب الأصيل العندليب وأم كلثوم وعبد الوهاب ومعه هاني شاكر وعلي الحجار ومدحت صالح وكاظم الساهر وغيرهم من الأسماء الكبيرة من المطربين فهم حلقة الوصل بين الجيل القديم والحديث”.



**مستقبل الأغنية العراقية



وأشار همام إلى أن الاغنية العراقية تمثلت في سنوات طويلة في النجم كاظم الساهر الذي أسس مدرسة فنية عظيمة للأغنية العراقية في وطننا العربي

وأوضح أنه يوجد أصوات عراقية جيدة مثل ناظم الغزالي وسعدون جابر لكن كاظم هو الذي حقق انتشارا كبيرا في مصر ومعروف بالتاكيد أن مصر هي محطة الانتشار الكبير لأي فنان عربي.

وتمنى أن يستطيع تحقيق نجاحا مثل أساتذته الكبار في الغناء وأن يكون على قدر هذه المسؤولية الكبيرة في الغناء الفترة المقبلة وأن يكون خير ممثلا لوطنه العراق في العالم العربي .



** أغنيات جديدة

وأوضح أنه طرح أغنيات عديدة السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه مرتبط بكل أغنية قدمها للجمهور وينوي تقديم أغنية ملتزمة قريبا بإيقاع شبابي حتى يستطيع الربط بين الطرب الأصيل وجيل الشباب الذي يحب الموسيقى الصاخبة والسريعة المتنوعة وسيحاول تقديم هذا المزيج .





وكشف أنه سيطرح أغنية سنيجل خلال أيام قليلة بعنوان شهر واحد وهو عمل غنائي عراقي يتميز بطابع شعبي ويقوم حاليا بتحضير أغنيات البومه الغنائي الجديد مع أدارة أعماله المولى .





وتحدث همام أيضا عن برامج المواهب الموجودة على الساحة الفنية فقال : بالتأكيد توجد مواهب واصوات جيدة في وطننا العربي مؤكدا أن من يشرب من نهر النيل والفرات سيصدر عن ذلك مواهب جميلة .



** البعد الوطني

وعلق النجم العراقي على الاوضاع السياسية في لبنان والوطن العربي فقال إنه قدم أغنية من وين سابقا وتغنى ب5 لهجات مختلفة وفكرتها أبعد من التغزل بفتاة جميلة بل الهدف من فكرتها أننا نريد أن نؤكد أننا وطنا واحدا ويجب أن ننسى المشاكل الدينية والسياسية ونتعامل مع بعضنا لأنه تربطنا لغة واحدة وكتب سماوية وذلك يدفعنا للتاخي والحب والسلام.

وأكد أن أعماله الغنائية القادمة ستتطرق لهذه الموضوعات .





ولفت همام أنه قد يفكر في خوض تجربة التمثيل قريبا وهناك جلسات عمل مع المنتج العراقي سيف عريبي ويقوم حاليا بورشة عمل معه لتقديم مشروعا سينمائيا كبيرا لكن لايعرف ماهي الشخصية التي سيجسدها فيه حتى الآن .





وأكد أيضا أنه ينوي التعاون مع ملحنين وشعراء مصريين في ألبومه الجديد مثلما تعاون سابقا مع الملحن الراحل رياض الهمشري.





ووجه رسالة خاصة للجمهور المصري فقال : انه سيكون متواجدا في مصر طيلة الفترة المقبلة ويريد ان يغني للشعب المصري صاحب الثقافة والتاريخ لانه مرتبط بالشعب العراقي ولايقلق من المنافسة في مصر في الوسط الفني لان الساحة مفتوحة للجميع والجمهور هو الحكم في النهاية على اي فنان ومايقدمه له .





ونوه الى ان نسب المشاهدة على يوتيوب لااي اغنية اصبحت عاملا مهما لنجاحها لكن الاغنية الحاضرة مع الجمهور وان يحضر حفلاته ويدفعون تذاكر لذلك هو الاهم ويطلبونه اما اليوتيوب فيمكن زيادة عدد مشاهداته بسهولة ووصول اي اغنية ل5 مليون مثلا .





واستطرد انه يحب سماع عبد الحليم وعبد الوهاب من الجيل القديم ومن الجيل الحديث شيرين وانغام ومدحت صالح وعلي الحجار .

