المطربون في مسلسلات رمضان 2018 لجذب أعين المشاهدين

طارق الشناوي: العرض والطلب عليهم يزيد بسبب نجاحهم السنين الماضية في الدراما سمير الجمل: ليس كل المطربين ناجحين في التمثيل وكل واحد فيهم يبحث عن مايريحه فنيا ماجدة موريس: هيفاء تحاول الاجتهاد كممثلة لكنها تعتمد على جمالها حتى الآن أحمد حمدي: يشارك في الموسم الرمضاني 2018 بعض المطربين م

طارق الشناوي: العرض والطلب عليهم يزيد بسبب نجاحهم السنين الماضية في الدراما



سمير الجمل: ليس كل الم طربين ناجحين في التمثيل وكل واحد فيهم يبحث عن مايريحه فنيا

ماجدة موريس: هيفاء تحاول الاجتهاد كممثلة لكنها تعتمد على جمالها حتى الآن





أحمد حمدي:

يشارك في الموسم الرمضاني 2018 بعض المطربين مثل هيفاء وهبي بمسلسلها الجديد “لوح ثلج”، وحمادة هلال بمسلسله الجديد “قانون عمر”، ودياب في مسلسل “كلبش 2” مع النجم امير كرارة، ومي سليم في مسلسل “عوالم خفية” مع النجم عادل أمام.. وتشتعل المنافسة بينهم في رمضان مثل الغناء خاصة بعد تحقيق هيفاء وهبي نجاحات السنين الماضية بمسلسلاتها مريم والحرباية رمضان الماضي ،وكذلك حمادة هلال رمضان الماضي مسلسل طاقة القدر ودياب مسلسل كلبش 1 الذيؤ لفت الانظار له رمضان 2017.

لكن هل يؤثر وجود مطربين في الدراما الرمضانية باعتبار ان لهم قاعدة جماهيرية كبيرة في الغناء مما يزيد نسبة مشاهدة العمل الدرامي الذي يقوم به المطرب ام يكون تاثيرهم ضعيفا لكون الجمهور مرتبط باعمالهم الغنائية بدرجة اكبر .

في هذا التقرير نرصد رأي بعض النقاد حول مدى تاثير وجود المطربين في موسم رمضان 2018 والاسباب وراء تواجدهم كل عام بشكل ملحوظ.

يرى الناقد طارق الشناوي أن تزايد الطلب على المطربين كل عام في الدراما التليفزيونية بسبب قوانين العرض والطلب وطلب المنتجين لهم في الاعمال الرمضانية، وخاصة هيفاء وهبي وحمادة هلال.

وأضاف أن هيفاء وهبي قدمت تجارب ناجحة السنين الماضية مثل مسلسلات مريم والحرباية وحققت جماهيرية كبيرة بها ولم يكن ذلك متوقعا أبدا للكثيرين في الوسط الفني مما ادى لتزايد العروض عليها دائما لتقديم بطولة مسلسل جديد خاصة في موسم رمضان .

وتابع الشناوي ان حمادة هلال لديه قدر من الموهبة التمثيلية ايضا وظهر ذلك في بعض الافلام والمسلسلات التي قدمها للجمهور السنين الماضية بالاضافة ان حمادة لديه جمهور كبير في الغناء وهذا الجمهور يزيد نسبة مشاهدة مسلسله كل عام ويكون في الاستفتاءات الاولى للمسلسلات .

أما الناقد الفني سمير الجمل يرى أن وجود المطربين في الدراما التليفزيونية والتمثيل ليس جديدا فمنذ ايام عبد الحليم حافظ وفريد الاطرش كانوا متواجدين في السينما مثل الغناء وكانت تحقق لهم انتشارا كبيرا والمطرب اصبح يكمل شهرته في الغناء بالتمثيل في السينما والتلفزيون.

واضاف ليس كل المطربين ممثلين ناجحين والمهم ماذا يقدم للجمهور وهناك مطربين كثيرين لم يؤثروا في التمثيل مثل حكيم وعمرو دياب برغم انهم مطربين ناجحين وكذلك محمد فؤاد ايضا لم يؤثر بدرجة كبيرة كممثل على العكس تامر حسني حقق شهرة كبيرة في التمثيل مثل الغناء.

وأشار إلى ان المطرب ليس بعيدا عن التمثيل لأن الغناء فيه حالات تمثيلية مختلفة، وهناك ممثلين يغنون ايضا ولايكون غناء تطريبي واغلب المطربين المشاركين في موسم رمضان القادم مثل حمادة هلال ودياب غنائهم خفيفا وليس طربيا مثل عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ.

وتابع الجمل حمادة هلال ودياب استطعن عمل بصمة جيدة في التمثيل مثل انوشكا واحمد فهمي فنسي الجمهور بدايتهم الفنية كمطربين وكذلك خالد سليم ومي سليم وفي النهاية كل فنان يبحث عن مايريحه فنيا ويحقق له عائد مادي اكبر سواء التمثيل او الغناء.

وتقول الناقدة ماجدة موريس إن يجب أن نفرق بينهم لان احمد فهمي مثلا اصبح مطرب وممثلا قويا ولديه حضور قوي في المسلسلات السنين الماضية اما حمادة هلال تم اختباره كممثلا في بعض المسلسلات ولم يغن فيها وحقق نجاحا لذلك أكمل مسيرته كممثل اما هيفاء وهبي مازالت غير قادرة على تحقيق شهرة ككونها ممثلة جيدة وانما تعتمد فقط على جمالها كنجمة ومغنية وذلك مايعتمد عليه المنتجون معها ايضا حتى في اخر مسلسلاتها رمضان الماضي في المشاهد على جمالها برغم انها تحاول الاجتهاد بقدر عال كممثلة لكن لايتم التعامل معها كممثلة قوية مثل نيلي كريم وهند صبري ومنة شلبي ورانيا يوسف غيرهم ، ودياب استطاع تقديم نفسه بشكل جيد كممثل في مسلسل كلبش العام الماضي ولديه استعداد ليكون ممثلا قويا.

وأضافت أن المنتج يحسبها جيدا في كون هل المطرب لديه جمهور كبير يمكن ان يساهموا في زيادة نسبة مشاهدته وبالتالي نسبة مشاهدة العمل الدرامي الذي يقوم به مثل هيفاء وهبي وحمادة هلال اما احمد فهمي ليس لديه تاريخ كبير في الغناء وبالتالي ليس له جمهورا كبيرا ويعتمد فقط على موهبته في التمثيل ، لافتة ان المطرب لو توقف عن الغناء سيعزف عنه الجمهور ولو لم يستطيع تقديم ادوارا في التمثيل جيدة حقيقة لن يجذب الجمهور في رمضان وولايوجد مطربا استطاع تحقيق المعادلة الصعبة في التمثيل والغناء والتميز فيهما الاثنين سوى الراحل محمد فوزي فقط.