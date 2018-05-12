المطربة منى فؤاد ترتدي الحجاب بشكل مفاجئ

أحمد حمديقررت المطربة منى فؤاد، ارتداء الحجاب بشكل مفاجئ مؤكدة أنها كانت تفكر في هذه الخطوة منذ فترة طويلة.وقالت في تصريحات صحفية: "الحمد لله أنا كده راضية عن تاريخي الفني المحترم وآخر أعمالي كانت فوازير رمضان العام الماضي بإذاعة صوت العرب وأعتقد انها كانت حسن ختام لأعمالي والحمد لله طول ع

أحمد حمدي

قررت المطربة منى فؤاد، ارتداء الحجاب بشكل مفاجئ مؤكدة أنها كانت تفكر في هذه الخطوة منذ فترة طويلة.

وقالت في تصريحات صحفية: “الحمد لله أنا كده راضية عن تاريخي الفني المحترم وآخر أعمالي كانت فوازير رمضان العام الماضي بإذاعة صوت العرب وأعتقد انها كانت حسن ختام لأعمالي والحمد لله طول عمري لا أكسب من الفن بل أصرف عليه وأنتج أعمالي لأنني اخترت الطريق الصعب المحترم مثلما قال لي أبي الروحي الفنان الكبير حسن عابدين”.

وأضافت: “عندما كنت طفلة وأبكي لأنني فنانة فقط ولست شيئا آخر كان يقول لي رحمه الله اشتغلي يا ابنتي مع ١ في المائة من المحترمين ولا تعملي مع ٩٩ في المائة من المنحرفين والحمد لله سرت على دربه طوال مسيرتي الفنية وراضية تماما عن نفسي، اللهم ثبت قلبي علي حبك وطاعتك يا أرحم الراحمين”.

منى فؤاد هي ممثلة ومطربة وشاعرة وملحنة مصرية شاركت بعدة أعمال لمعت فيها منذ مطلع التسعينيات وكان أول أعمالها فيلم “إنذار بالطاعة” عام 1993، وفيلم “لامؤاخذة يا دعبس” بالمشاركة مع الفنان أحمد آدم و”أسيا”، وكان آخر أعمالها غناء وتلحين 30 فزورة تم تقديمها على إذاعة صوت العرب في شهر رمضان الماضي.

كما قدمت منى فؤاد للتلفيزيون المصري دعاء الله يارحمن من كلماتها وألحانها وغنائها إنتاج التليفزيون المصري وتوزيع خالد زهران وإخراج كبير مخرجي التلفزيون المصري وفاء عبدالله.