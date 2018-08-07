المطربة اللبنانية إليسا تكشف عن تعافيها من سرطان الثدي

رويترز- فاجأت المغنية اللبنانية إليسا جمهورها بأنها أصيبت بسرطان الثدي وتغلبت عليه في مرحلة سابقة ظلت طي الكتمان طيلة فترة علاجها.ونشرت إليسا تسجيلا مصورا ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه أثناء تلقيها العلاج بالمستشفى مع عبارة مدونة أسفل الشاشة تقرأ ”أنت ِمصابة بسرطان الثدي&ldqu

رويترز

– فاجأت المغنية اللبنانية إليسا جمهورها بأنها أصيبت بسرطان الثدي وتغلبت عليه في مرحلة سابقة ظلت طي الكتمان طيلة فترة علاجها.

ونشرت إليسا تسجيلا مصورا ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه أثناء تلقيها العلاج بالمستشفى مع عبارة مدونة أسفل الشاشة تقرأ ”أنت ِمصابة بسرطان الثدي“.

وتعلق إليسا في التسجيل أثناء خضوعها لفحص بالأشعة قائلة باللهجة اللبنانية وهي توجه حديثها لمخرجة العمل إنجي جمال ”بتعرفي لمن تقولي رح ارجع شوف هالعالم؟ العالم الي بيحبوني؟ في لحظة انو خلص مش رح ارجع كون موجودة بكرا.. بتعرفي شو قلي الدكتور بس قلتلو عم موت من وجعي؟ قلي انتي وحدة مجنونة ولهلاء (حتى الآن) انتي بنت ما استوعبتي انو كان عندك مرض مميت وعايشة حياتك كأنو كان عندك غريب (نزلة برد) وخلصتي منو بيومين ولا حتى ارتحتي“.

وبصوت يغلب عليه الوهن أضافت ”بعمل راديو (فحص بالأشعة) بروح عالاستديو، برتاح ساعتين وبفوت عالاستديو، مرة بالجمعة تصوير لايف (مباشر)، أوقات ما بتزعلي ع حالك بتزعلي ع الناس بس، أوقات بتزعلي عالناس يلي بتحبيهن عن جد“.

وأرفقت إليسا رسالتها المؤثرة هذه بأحدث أغنية مصورة لها بعنوان ”كل الي بيحبوني“ وأهدتها إلى كل الذين يحبونها.

وعلقت المخرجة إنجي جمال بالقول ”حتى إليسا لم تكن تعلم أنني سأضع الرسائل الصوتية بالكليب .. دموع إليسا في الكليب (الأغنية المصورة) كانت حقيقية“.

وما أن انتشر التسجيل المصور حتى سارع المغردون على تويتر بتوجيه التحية لها على جرأتها، وانطلقت دعوات إلى حمل الورد الزهري لإليسا في حفلها المقبل ضمن مهرجان أعياد بيروت في العاشر من أغسطس الجاري.

وكتب الصحفي اللبناني سعيد الحريري على تويتر ”فلنحضر معنا وردة من اللون الزهري ولنرفعها عاليا ولنهدها الحب والتضامن احتفالاً بانتصارها على المرض الخبيث“.

وكان من بين من تفاعل مع الخبر وعبر عن حبه واحترامه للتجربة التي مرت بها إليسا المغنية اللبنانية نانسي عجرم والمغنية المصرية شيرين عبد الوهاب.