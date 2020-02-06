المطربات تسيطرن على أغلبية حفلات عيد الحب 2020

يستعد الكثير من مطربي مصر والوطن العربي، لإحياء حفلات غنائية كبرى بمناسبة الاحتفال بعيد الحب بشهر فبراير الجاري الأيام القادمة، ويسيطر المطربات بصورة كبيرة على هذه الحفلات الأيام القادمة.

ويحيي الفنان عمرو دياب حفلا غنائيا بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة نهاية الشهر الجاري بعد طرح أحدث ألبوماته الغنائية “سهران” للجمهور ، كما يحيي أيضا حفلا آخر بدولة الكويت منتصف فبراير الحالي .

ويحيي الفنان وائل جسار حفلا غنائيا بأحد الفنادق بمدينة نصر في عيد الحب، كما تحيي الفنانة أصالة نصري حفلا كبيرا ويشاركها فيه المطرب مصطفى شوقي في العاصمة الإدارية 13 فبراير الجاري.

وتعود الفنانة آمال ماهر بحفل غنائي بعد فترة طويلة، ويتواجد معها فيه المطرب تامر عاشور والمطرب ماجد المهندس، كما يحيي الفنان هاني شاكر حفلا غنائيا بدار الأوبرا المصرية وكذلك الفنانة أنغام.

وتشارك الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في موسم عيد الحب، بحفل في فندق الماسة .

مصطفى بدوي: يتواجد فيها مطربات دائما وتكون راقية جدا

قال مصطفى بدوي مدير أعمال الفنان محمد فؤاد إن حفلات عيد الحب تحديدا، تكون حفلات للحبيبة، والأسر أيضا أي تكون حفلات راقية بصورة عامة وخالية بنسبة كبيرة من ” الخمور ” عكس حفلات رأس السنة حيث تتواجد فيها هذه الأمور بشكل عادي .

وأضاف أن لذلك حفلات عيد الحب تكون أغلبها للمطربات، مثل أصالة وأنغام وآمال ماهر وهيفاء وهبي هذا العام لأن أغنياتهم تحمل طابعا رومانسيا عاطفيا ومليئة بالمشاعر والأحاسيس، وهذه هي سمات الأغنيات التي يحب سماعها أي حبيبين في عيد الحب .

ولفت بدوي إلى أن هذه الحفلات يجب أن تتواجد فيها مطربة معينة مشاركة فيها حتى لو تباع الحفلة باسمها، إضافة لوجود مطربين أغنياتهم عاطفية ورومانسية أيضا مثل وائل جسار وهاني شاكر .

حسام خليل: تشهد إقبالا جماهيريا وشيئا مميزا وينتظرها الجمهور

ويقول منظم الحفلات حسام خليل إن حفلات عيد الحب هذا العام، تشهد إقبالا كبيرا من الجمهور خاصة الأسرة المصرية التي تحب أن تسهر في مكان معين وتستمتع بأغنيات عاطفية لمطربين كبار لهم أسمائهم في مجال الموسيقى.

وتابع أن الدولة المصرية تحاول تقديم حفلات جيدة هذا العام، لجذب الجمهور العربي أيضا والمطربين العرب لهذه الحفلات التي تشهد رواجا جماهيريا .

ولفت خليل أن حفلات المطربات مسيطرة على مناسبة عيد الحب، وسيقومون بإحياء حفلات غنائية كبرى ممثلة في آمال ماهر وأنغام بدار الأوبرا المصرية ومعها الفنان هاني شاكر أيضا، وكذلك أصالة نصري .

وأشار أيضا إلى أن وجود هذه الحفلات في عيد الحب بهذا الكم من المطربين، شيئا مميزا وينتظرها الجمهور المصري كل عام .

حلمي بكر: عبارة عن بيزنيس و”سبوبة” للقائمين عليها والفنانين

ويرى الملحن حلمي بكر أن حفلات عيد الحب مجرد بيزنيس و”سبوبة” للفنانين والقائمين عليها ، لمحاولة التواجد على الساحة الفنية .

وتابع أن مجال الغناء بمصر حاليا أصبح مسيطر عليها أسماء مثل “شاكوش” و”بيكا ” وغيرهم .

ولفت إلى أن أي فنانة من الفنانات التي سيحيون حفلات عيد الحب هذا العام ، كانوا لايقبلون بالتواجد في هذه المناسبات فلماذا يقبلون حاليا .

ونوه أن اي فنان يحترم فنه ويحترم جمهوره، لايقبل بالتواجد في أي مناسبة لمجرد الظهور والتواجد بقوة في السوق .