المطابع تنتهى من توريد مقررات الفصل الدراسى الثانى

«جابر»: 200 مليون جنيه مستحقات متأخرة من مناقصة 2017/2018 أحمد اللاهونى انتهت شركات الطباعة المشاركة فى مناقصة طباعة الكتاب المدرسى 2017/2018، من توريد جميع مقررات الفصل الدراسى الثانى لوزارة التربية والتعليم. ﻭارتفعت ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ طﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤدﺭﺳﻰ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟدﺭﺍﺳﻰ الحالى…

«جابر»: 200 مليون جنيه مستحقات متأخرة من مناقصة 2017/2018

أحمد اللاهونى

انتهت شركات الطباعة المشاركة فى مناقصة طباعة الكتاب المدرسى 2017/2018، من توريد جميع مقررات الفصل الدراسى الثانى لوزارة التربية والتعليم.

ﻭارتفعت ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ طﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤدﺭﺳﻰ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟدﺭﺍﺳﻰ الحالى 2017/2018 إلى مليار و 700 مليون جنيه، مقابل ﻣﻠﻴﺎﺭ، فى العام السابق، بنسبة زيادة 70%، بعد نجاح غرفة الطباعة فى رفع أسعار التوريد للتعليم، نتيجة ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج “ورق وأحبار” بنحو 150%، إذ صعد طن الورق من 6000 جنيه إلى 15 ألفا عقب تحرير سعر الصرف.

وقال أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، إن جميع المطابع سلمت جميع مقررات التيرم الثانى للاستعداد لمناقصة العام المقبل.

وأضاف أن المستحقات المتأخرة للمطابع لدى وزارة التربية انخفضت من 400 مليون جنيه إلى 200 مليون، مطالبًا الوزارة بسرعة سدادها قبل بدء المناقصة الجديدة.

من جهتهم، أكد عدد من طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية استلام جميع كتب التيرم الثانى ولا توجد أزمة لديهم فى ذلك، إلا أن طلابا بالمرحلة الثانوية أشاروا إلى تأخر استلام مادتى العربى والرياضة.

وطالب التلاميذ مسئولى التربية والتعليم بتسليم الكتب المتبقية فى أسرع وقت خاصة مع مرور 3 أسابيع على التيرم الثانى، الذى بدأ مع بداية فبراير الحالى.