المطابع تطالب «التعليم» بزيادة قيمة مناقصة الكتاب المدرسى بنسبة 30%

تقدم عدد من مطابع الورق بمذكرة رسمية إلى وزارة التربية والتعليم لتعديل قيمة مناقصة طباعة الكتاب المدرسى للعام الحالى ( 2023-2022 ) والبالغة حوالى 1.550 مليار جنيه.

وأضافت مصادر مسئولة فى شعبة الطباعة والورق فى اتحاد الغرف التجارية أن المذكرة طالبت برفع قيمة المناقصة بما لا يقل عن %30 وهى نفس نسبة الزيادة التى طرأت على أسعار العديد من الخامات المحلية ومنها الورق، بعد ترسيتها خلال مايو الماضى.

وفاز نحو 50 مطبعة مؤخرًا بمناقصة طباعة الكتاب المدرسى للعام الحالى – من إجمالى 60 تقدمت- أبرزها «الأميرية»، و«الهيئة المصرية للكتاب» و«الشرطة»، و«الأهرام»، و«الأخبار»، و«الجمهورية»، و«روزاليوسف»، و«التوفيقية»، و«الأشراف»، و«دار التيسير»، و«صحارا»، و«العاصمة»، و«دار نهضة مصر للنشر» .

وأشارت المصادر فى تصريحات لـ«المال» إلى أن “التعليم” وعدت برفع مطالب المطابع إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمناقشتها والبت فيها خلال الأيام المقبلة، لاسيما فى ظل التزام المطابع بتسليم الكتاب المدرسى وفقا للجدول الزمنى الخاص بتوريد كتب الفصل الدراسى الأول للعام 2023-2022.

وأكدت أن طلب المطابع زيادة قيمة المناقصة يأتى على خلفية العوامل الاقتصادية التى طرأت مؤخرًا، وأثرت على القطاع، ومن بينها ارتفاع الدولار إلى أكثر من 19.5 جنيه، انعكاساته الجمركية، فضلًا عن غلاء بعض أنواع الخامات المستوردة.

وأضافت أن سعر طن الورق المستورد قفز لما يزيد عن 35 ألف جنيه، والمحلى تجاوز 27 ألفا، مما يرفع تكلفة الطباعة ويضيف أعباءً على المطابع، الأمر الذى يستوجب زيادة فى القيمة الإجمالية للمناقصة.

وأعلنت «التعليم» مطلع العام الجارى أن إجمالى عدد الكتب المدرسية التى يتم طباعتها يصل لنحو 460 مليونا لجميع المراحل الدراسية تستحوذ المرحلة الإعدادية على النصيب الأكبر بنحو 302 مليونا تليها المرحلة الابتدائية بنحو 148 مليونا، والباقى موزع ما بين رياض أطفال والمرحلة الثانوية والإعداد المهنى وغيرها.