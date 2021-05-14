المطابع الأميرية ونقابة المحامين توقعان بروتوكول تعاون لاتاحة منصة التشريعات والأحكام المصرية للأعضاء

تساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة باعتبارها المطبعة الرسمية للدولة المسئولة عن نشر أعداد الجريدة الرسمية

وقعت الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية والنقابة العامة للمحامين بروتوكول تعاون لاتاحة المنصة الرقمية للتشريعات والأحكام المصرية لأعضاء نقابة المحامين، وقع البروتوكول المحاسب اشرف امام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ومحمد رجائي عطية نقيب المحامين و رئيس اتحاد المحامين العرب .

وقال اشرف امام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ان هذا البروتوكول_ والذي يستمر لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد – يسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة باعتبارها المطبعة الرسمية للدولة المسئولة عن نشر أعداد الجريدة الرسمية وما تتضمنه من قوانين وقرارات رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، وكذا أعداد الوقائع المصرية وما تتضمنه من قرارات وزارية وقرارات المحافظين وغيرها .

واشار الى ان دور الهيئة في اطار البروتوكول يتضمن اتاحة مجموعة من الخدمات تشمل إطلاق منصة التشريعات والأحكام المصرية بكافة ما تتضمنه من بنية تشريعية، على أن يتم إتاحتها وربطها إلكترونيا بموقع نقابة المحامين المصرية، وإتاحة استخدام الموبايل أبلكيشن الخاص بمنصة التشريعات والأحكام المصرية، ، وتوفير الدعم الفني الكامل الخاص باستخدام المنصة والموبايل أبلكيشن لكافة المستخدمين من أعضاء النقابة.

ومن جانبه اكد محمد رجائي عطية نقيب المحامين و رئيس اتحاد المحامين العرب حرص النقابة العامة للمحامين على توفير وإتاحة كافة التشريعات والاحكام المصرية للاعضاء من خلال المنصة الرقمية التى تتيحها هيئة المطابع الاميرية ، مشيرا الى ان النقابة تعمل دائما على توفير وتقديم كافة الخدمات و الأدوات والإمكانات التي من شأنها الارتقاء بالمستوى القانوني والمهني والثقافي والعلمي لأعضائها .

