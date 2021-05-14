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المطابع الأميرية و«المحامين» توقعان بروتوكول تعاون لإتاحة منصة التشريعات والأحكام المصرية لأعضاء النقابة

تحت تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
المال - خاص 6:16 م, الجمعة, 14 مايو 21 6:16 م, الجمعة, 14 مايو 21

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وقعت الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، والنقابة العامة للمحامين، بروتوكول تعاون  لإتاحة المنصة الرقمية للتشريعات والأحكام المصرية لاعضاء نقابة المحامين، تحت تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

 وقع البروتوكول المحاسب أشرف إمام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ومحمد رجائي عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب  .

وقال المحاسب  أشرف إمام  رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية إن هذا البروتوكول –  والذي يستمر لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد – يسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة باعتبارها المطبعة الرسمية للدولة  المسئولة عن نشر أعداد الجريدة الرسمية وما تتضمنه من قوانين وقرارات رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، وكذا أعداد الوقائع المصرية وما تتضمنه من قرارات وزارية وقرارات المحافظين وغيرها .

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وأشار امام الى ان دور الهيئة  في اطار البروتوكول يتضمن اتاحة مجموعة من الخدمات تشمل إطلاق منصة التشريعات والأحكام المصرية بكافة ما تتضمنه من بنية تشريعية، على أن يتم إتاحتها وربطها إلكترونيا بموقع نقابة المحامين المصرية، وإتاحة استخدام الموبايل أبلكيشن الخاص بمنصة التشريعات والأحكام المصرية،، وتوفير الدعم الفني الكامل الخاص باستخدام المنصة والموبايل أبلكيشن لكافة المستخدمين من أعضاء النقابة.

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ومن جانبه اكد محمد رجائي عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب حرص النقابة العامة للمحامين على توفير وإتاحة كافة التشريعات والاحكام المصرية  للاعضاء من خلال المنصة الرقمية التى تتيحها هيئة المطابع الاميرية، مشيرا الى ان النقابة تعمل دائما على توفير وتقديم كافة الخدمات و الأدوات والإمكانات التي من شأنها  الارتقاء بالمستوى القانوني والمهني والثقافي والعلمي لأعضائها .

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بقلم المال - خاص

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