المطابع الأميرية : جار الإعداد لمؤتمر موسع حول مستقبل الطباعة الرقمية

محمد ريحان: أعلن المهندس، عماد فوزي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، أنه يجرى حاليا الإعداد لتنظيم مؤتمر موسع بالقاهرة حول تكنولوجيا الطباعة الحديثة، وبصفة خاصة الطباعة الرقمية والمؤمنة، والتى تمثل مستقبل صناعة الطباعة، لافتا إلى أنه سيشارك…

محمد ريحان:

أعلن المهندس، عماد فوزي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، أنه يجرى حاليا الإعداد لتنظيم مؤتمر موسع بالقاهرة حول تكنولوجيا الطباعة الحديثة، وبصفة خاصة الطباعة الرقمية والمؤمنة، والتى تمثل مستقبل صناعة الطباعة، لافتا إلى أنه سيشارك فى هذا المؤتمر كل الجهات المعنية بصناعة الطباعة سواء جهات حكومية أو صحفية الى جانب ممثلى القطاع الخاص وغرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات والمجلس التصديرى للطباعة.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التى نظمتها هيئة المطابع الاميرية بمكتبة الإسكندرية، على هامش مشاركتها فى معرض الاسكندرية الدولى للكتاب، وقد شارك فى الجلسة كضيف شرف الدكتور جورج نوبار، أستاذ الطباعة الرقمية بقسم الطباعة والنشر والتغليف بكلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، إلى جانب عدد كبير من المتخصصين والخبراء فى مجال صناعة الطباعة .

وأوضح “فوزي” أن مشاركة الهيئة بمعرض الكتاب الدولى بالإسكندرية لأول مرة، وإقامة هذه الجلسة الحوارية يمثل فرصة كبيرة لتنفيذ إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى الارتقاء بالقدرة التنافسية للمطابع الأميرية في السوق المحلية والعالمية.

وأشار إلى حرص الهيئة على مواكبة التطور في الطباعة الرقمية والطباعة المؤمنة ورفع قدرتها التنافسية، وقد تم إدخال أحدث ماكينات الطباعة الرقمية الشهر الماضى لتنضم إلى أسطول ماكينات الطباعة بالهيئة.

وقام الدكتور مصطفي الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية والمهندس، عماد فوزى رئيس هيئة المطابع الأميرية بافتتاح جناح الهيئة المشارك فى معرض الإسكندرية الدولى للكتاب، وتم تدشين نشر الهيئة لكتاب “حكاوي المطبعجية” لمؤلفه الدكتور محمد أبو ليلة، أستاذ هندسة الطباعة.