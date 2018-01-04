المطابع الأميرية تتفق مع راكتا على توريد ورق مقابل الدشت

محمد ريحان اتفقت الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، مع الشركة العامة لصناعة الورق «راكتا»، على توريد احتياجات الأولى من ورق الطباعة، مقابل ورق الدشت الأبيض والألوان، الناتج من أعمال الهيئة. أوضح عماد فوزى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن العقد يستهدف قيام الأخيرة بتوريد أوراق الدشت الأبي

محمد ريحان

اتفقت الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، مع الشركة العامة لصناعة الورق «راكتا»، على توريد احتياجات الأولى من ورق الطباعة، مقابل ورق الدشت الأبيض والألوان، الناتج من أعمال الهيئة.

أوضح عماد فوزى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن العقد يستهدف قيام الأخيرة بتوريد أوراق الدشت الأبيض والألوان، الناتجة عن أعمال اليومية، إلى الشركة العامة لصناعة الورق «راكتا»، مقابل حصولها على ورق طباعة جديد من الأخيرة، بأقل سعر ممكن، بعد خصم سعر الدشت، وأشار إلى أن العقد يسرى لمدة عام قابل للتجديد.

قال فوزي؛ إن توقيع العقد يأتى فى إطار توجيهات طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، لدعم ومساندة الصناعة المحلية، وبصفة خاصة المصانع التى تشهد صعوبات فى تسويق منتجاتها، لافتا إلى أن الإنتاج المحلى من الورق لا يلبى سوى %40 من حجم الاستهلاك، والباقى يستورد.

لفت إلى أنه بموجب العقد يتحقق أقصى استفادة ممكنة، من هالك الأوراق اليومى الضخم، لترشيد النفقات، من خلال إدخال الورق المستعمل فى عمليات إعادة التدوير التى تقوم بها الشركة العامة لصناعة الورق، لإنتاج ورق جديد، الأمر الذى يصب فى مصلحة الطرفين.

أشار إلى أن الهيئة تسعى جاهدة لتحسين أدائها، لتقديم خدمات متميزة للقطاعات الإنتاجية والخدمية، لمواكبة أحدث المتغيرات فى عالم صناعة الطباعة، ما ينعكس إيجابًا على العائد من الاستثمار وتحسين القدرات التنافسية للهيئة.

أضاف فوزى أن العقد تضمن الاتفاق على أسعار توريد الورق الأبيض والألوان، بعد خصم قيمة الدشت، وتحديد 6 أشهر لإعادة النظر فى الأسعار، وفقاً للتغيرات فى الأسعار السيادية، ولأنواع وجودة الورق المصنع، لافتا إلى أن الطرفين اتفقا على وجود مندوب فنى، تابع للهيئة، ومقيم بالشركة لمتابعة عملية توريد الورق.

ومن جانبه قال يسرى المهداوى، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق «راكتا»، إن الشركة بموجب هذا العقد تورد 67 طنًا من الورق، مقابل كل 100 طن دشت على الأقل، على أن لا يقل الحد الأدنى للتوريد عن 150 طنًا فى غضون أسبوع من تاريخ توريد الورق الدشت.