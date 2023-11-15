«المضافة» و«الدخل» تساهمان بـ 73.7% من المتحصلات الضريبية أول شهرين فى 23-2024 (جراف)

ساهمت ضريبة القيمة المضافة و”الدخل” بـ73.7% من المتحصلات الضريبية خلال أول شهرين من العام المالي الحالي (يوليو- أغسطس)، مسجلة 125.8 مليار جنيه، من إجمالي الإيرادات الضريبية خلال الفترة المذكورة البالغة قيمتها 172.4 مليار جنيه.

وساهمت القيمة المضافة بـ 43.5% من المتحصلات الضريبية، بقيمة 75.2 مليار جنيه، والضريبة على الدخل بـ 30.2%، بقيمة 50 مليار جنيه، والضريبة على الممتلكات بـ20.32%، بقيمة 35 مليار جنيه، فيما كان نصيب الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) 6%، بقيمة 11.4 مليار جنيه.

ودعمت المتحصلات الضريبية الإيرادات العامة للدولة خلال الفترة المذكورة، لتساهم بـ 83.8% منها، بينما ساهمت المتحصلات غير الضريبية التي سجلت قيمتها 34.4 مليار جنيه، بـ 16.7% من الإيرادات العامة.

سجلت الإيرادات العامة لمصر نموا نسبته 28% خلال أول شهرين من العام المالي الحالي (يوليو – أغسطس) ، لتصل إلى 206.880 مليار جنيه، مقارنة بـ161.6 مليار جنيه الفترة المناظرة العام المالي الحالي.

وفي المقابل سجلت المصروفات ارتفاعا حادا بنسبة 92%، لتصل إلى 590.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 307.4 مليار جنيه الفترة المماثلة العام الماضي، وذلك بضغط زيادة حادة في مصروفات الفوائد نسبتها 161%، بحسب بيانات تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية.

ونتيجة هذه الفجوة بين المصروفات والإيرادات ارتفع عجز الموازنة المصرية إلى 3.2% ليسجل 383 مليار جنيه، مقارنة بـ1.4% بما قيمته 144.8 مليار جنيه، الفترة المماثلة العام الماضي.