المضاربات تقود مجموعة أسهم بالبورصة المصرية للتأرجح بين أعلى ارتفاعات وانخفاضات (جراف)

حركة مضاربية سيطرت على 7 أسهم بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي دفعت بعضها لتسجيل أعلى معدلات ارتفاعات بنسب تراوحت بين أكثر من 22% و33%، فيما تكبد الجزء الآخر أعلى نسب تراجع بمعدلات تراوحت بين 21% و 27%.

وتنوعت الأسهم المذكورة بين قطاعات الصناعة، والاستثمارات المالية، والأغذية، والصناعات الثقيلة، فيما كانت الغلبة للمكاسب.

وقال محللون بسوق المال لـ”المال” إن سبب الحركة العنيفة لهذه المجموعة من الأسهم بين الصعود، والتراجع القوي، هو الحركة المضاربية النشطة بالسوق.

وعلى صعيد الأسهم الصاعدة تصدرها الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية "فوديكو" 33.32% ليغلق عند 30.770 جنيه، تلاه العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية 30.38% مغلقا عند 697.550 جنيه.

وارتفع المجموعة المصرية العقارية بنسبة 27.15% مغلقا عند مستوى 1.541 جنيه، وأخيرا في الارتفاعات جاء الأهلي للتنمية والاستثمار بنسبة 22.64% مغلقا عند 16.520 جنيه.

وفي القائمة المعاكسة جاء العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري –باندا" في المقدمة متراجعا 21.32% مغلقا عند مستوى 3.470 جنيه، تلاه دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 19.93% مغلقا عند مستوى 16.030 جنيه وأخيرا سهم أودن للاستثمارات المالية 18.20% من قيمته مغلقا عند مستوى 1.312 جنيه.