المضاربات تدفع البورصة لاختبار 10500 نقطة

يتوقع خبراء البورصة المصرية أن تواصل السوق صعودها الأسبوع الحالي نحو مستويات 10500 نقطة، مدعومة باستمرار الحركة الشرائية التي شهدتها الأسهم المضاربية.

ورغم توقعات الصعود يرى المحللون أن هذا الصعود لن يكون نهاية الموجة الهابطة التي تواجهها السوق، وأوصوا المستثمرين بالبعد عن الشراء الهامشي واحترام مستويات وقف الخسائر.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضي على ارتفاع ملحوظ، حيث سجل المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 صعودًا نسبته 2.28%، مغلقًا عند مستوى 10235 نقطة،

ومؤشر الأفراد السبعيني EGX70 بنسبة 7% مغلقًا عند 1858 نقطة، والمؤشر المئوي الأوسع نطاقًا بنسبة 6% عند مستوى 2765 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي بنسبة 2.14% رابحًا 14.2 مليار جنيه ليغلق عند مستويات 673.9 مليار جنيه، مقارنة مع 659.7 مليار جنيه الأسبوع السابق،

كما سجلت التداولات 11.8 مليار جنيه، مقارنة مع 9.1 مليار جنيه الأسبوع السابق. واقتنصت السندات الحصة الأكبر من التداولات بنسبة 74.57%، بينما كان نصيب الأسهم 25.43% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة.

واقتنص المصريون النسبة الأكبر من التعاملات على الأسهم المقيدة بنحو 77.2%، وكان نصيب الأجانب 13.2% بصافي بيع 284 مليون جنيه، والعرب 9.5% بصافي شراء 40.4 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن السوق ارتدت، الأسبوع الماضي، بعد هبوط متتال، مؤكدة أن هذا الصعود لا يمكن النظر إليه على أنه نهاية الموجة الهابطة، متوقعة اتجاه المؤشر الثلاثيني نحو 10450 نقطة.

توصيات للمستثمرين بتجنب الشراء الهامشي والالتزام بمستويات وقف الخسائر

وأشارت يعقوب إلى أن السوق ما زالت تعاني ضعف السيولة، في ظل سيطرة الأفراد على التعاملات ووجود ضعيف للمؤسسات رغم استقرار الأسهم عند مستويات جاذبة للشراء، موصية المستثمرين بالمضاربة على المدى القصير وضرورة تجنب فتح مراكز للشراء الهامشي، واحترام مستويات وقف الخسائر.

البتروكيماويات والأسمدة والأدوية والأغذية تجذب السيولة

وترى يعقوب أن أسهم قطاعي البتروكيماويات والأسمدة نجحت، الأسابيع الماضية، في جذب سيولة، ما يرشحها لتحقيق ارتدادة صعودية، وأبرزها أبوقير للأسمدة، والمالية والصناعية، والإسكندرية للزيوت المعدنية.

ولفتت يعقوب إلى أن سهم البنك التجاري الدولي المسيطر على الوزن النسبي الأكبر للمؤشر الثلاثيني لديه مستويات تتراوح بين 38 و42.5 جنيه.

وأنهى سهم التجاري الدولي تعاملاته الأسبوع المنقضي بارتفاع 1.72%، عند مستوى 40.69 جنيه، بإجمالي تعاملات 343 مليون جنيه.

وعلى صعيد أداء أسهم السبعيني قالت يعقوب إنها ما زالت تعاني ضعف عمليات الارتداد، موصية بمتابعتها ومراقبتها بحذر.

وقالت عصمت ياسين، رئيس تداولات الأفراد في شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستواصل التحركات العرضية، هذا الأسبوع، مستهدفة 10400 و10500 نقطة.

ولفتت ياسين إلى أن السوق شهدت دخول مشترٍ جديد، الأسبوع الماضي، خاصة على الأسهم المضاربية، بجانب بعض المشتريات المؤسسية المتحفظة.

وأوصت ياسين المستثمرين بوقف الخسائر عند وصول المؤشر الثلاثيني إلى مستوى 9800 نقطة، وتجنب الشراء الهامشي.

وأشارت ياسين إلى أن القطاعات الدفاعية؛ خاصة الأدوية والأغذية، استحوذت على الجزء الأكبر من السيولة التي استقبلتها السوق، مرجحة استمرار ذلك الأسبوع الحالي وجذب عدد من أسهم الأدوية؛ وأبرزها ممفيس وسبيد ميديكال وراميدا مستثمرو المضاربات.

وعلى صعيد المؤشر السبعيني قالت ياسين إنه ما دام فوق مستوى 1730 نقطة فإنه يسير في اتجاه عرضي مائل للصعود.