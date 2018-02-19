المصيلحي: 500 متر مسافة بين المنافذ التموينية

محمد مجدي: أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا يجوز فتح منفذ تموينى جديد إلا فى حالة بعد المسافة عن منفذ آخر 500 متر وفقا لاحتياجات المنطقة، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على توفير مختلف السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية للمواطنين. وقال المصيلحي خلال افتتاح

محمد مجدي:

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا يجوز فتح منفذ تموينى جديد إلا فى حالة بعد المسافة عن منفذ آخر 500 متر وفقا لاحتياجات المنطقة، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على توفير مختلف السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية للمواطنين.

وقال المصيلحي خلال افتتاح منفذ المصرية لتجارة الجملة في مركز مطاي محافظة المنيا، إنه يوجد إجراءات صارمة على المخابز للتأكد من جودة إنتاج الخبز المدعم للمواطنين، حيث يتم فرض عقوبات للمخالفين.

وأوضح أنه في حالة إنتاج خبز ناقص الوزن يتم غلق المخبز، ويوجد إجراءات صارمة على المخابز للتأكد من جودة إنتاج الخبز المدعم للمواطنين، حيث يتم فرض عقوبات للمخالفين، خاصة فى حالة إنتاج خبز ناقص الوزن يتم غلق المخبز.