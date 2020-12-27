المصيلحي: 3 مليارات جنيه قيمة المقررات التموينية المنصرفة شهريًا

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قيمة السلع التموينية المنصرفة شهريًا 3 مليارات جنيه، وقيمة السلع التموينية المنصرفة سنويًا 36 مليار جنيه، وذلك بعدد مستفيدين 64 مليون مواطن، مقيدين على 21.5 مليون بطاقة تموينية.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم القضاء على أزمات توافر السلع الأساسية في منظومة المقررات التموينية ، والتي شهدتها سلعتي السكر والأرز خلال الأعوام الماضية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للإعلان عن حصاد التموين في 2020 ، أنه يتم شهريًا طرح نحو 130 ألف طن من السكر، والزيت 70 ألف طن ، والأرز 32 ألف طن ، والمكرونة 6 آلاف طن ، واللحوم الطازجة 5 آلاف رأس ، واللحوم المجمدة 500 طن .

وعن المناطق التجارية واللوجستية الجاري تنفيذها ، أوضح وزير التموين ، أن نسبة المنفذ من المنطقة التجارية واللوجستية في الغربية 80% على مساحة 82 فدانا ، والمنطقة اللوجستية في البحيرة على مساحة 19 فدانا تم تنفيذ 60% .

والمنطقة اللوجستية في الشرقية على مساحة 8 فدان ، بنسبة 30% ، كما تم الانتهاء من نسبة تنفيذ 50% بكل من المنطقة التجارية واللوجستية في قنا على مساحة 15.5 فدان ، والمنطقة التجارية في البحيرة على مساحة 48 فدان .

وأوضح أنه تم الانتهاء بنسبة تنفيذ 25% في كل من المنطقة التجارية في البحيرة على مساحة 26 فدانا ، ومنطقة لوجستية في الفيوم على مساحة 5 أفدنة ، ومنطقة لوجستية في الأقصر على مساحة 3 أفدنة، كما تم الانتهاء بنسبة تنفيذ 20% في المنطقة التجارية بالمنصورة على مساحة 47 فدانا ، ومنطقة تجارية في المنوفية على مساحة 13 فدانا .