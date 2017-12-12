المصيلحي: 3 محافظات الأقل في سداد تأمين السلع ونبحث بدائل

دعاء حسني ومحمد مجدي قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن محافظات بنى سويف والقاهرة وكفر الشيخ سجلت الأقل سدادا للمبالغ التأمينية لمنظومة السلع التموينية المزمع تطبيقها يناير المقبل. يشار إلى أن وزارة التموين، أصدرت قرارا بإلزام البقالين بتسديد 25% من قيمة السلع التى يح

دعاء حسني ومحمد مجدي

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن محافظات بنى سويف والقاهرة وكفر الشيخ سجلت الأقل سدادا للمبالغ التأمينية لمنظومة السلع التموينية المزمع تطبيقها يناير المقبل.

يشار إلى أن وزارة التموين، أصدرت قرارا بإلزام البقالين بتسديد 25% من قيمة السلع التى يحصلون عليها بمهلمة تنتهي في 14 ديسمبر الحالى، ومن لم يسدد تلك النسبة سيتوجب عليه دفع كامل قيمة السلع التى يحصل عليها نقدا للشراء من الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ووصف المصيلحي، خلال كلمته فى الغرفة التجارية بالقاهرة المنعقد الآن، نسب سداد البدالين التموينيين بالـ 3 محافظات بـ “الضعيفة”.

ولفت الوزير، إلى أنه لن يسمح بحدوث أزمة في عملية توزيع السلع التموينية بتلك المحافظات، قائلا: ” البقالين الذين لم يتقدموا بعد لسداد المبلغ براحتكم المنظومة الجديدة ستطبق الشهر المقبل، وستقوم الوزارة بتوزيع السلع التموينية بمنافذ أو وعربات متنقلة، كما قد يتم نقل توزيع بعض المحافظات على أخرى كنقل توزيع بني سويف للفيوم”.



وقال موجها حديثه للبقالين التموينيين، إنه وفقا للمنظومة الجديدة فإن البقال له اختيار السلع التى سيوزعها وفقا لطلب الشراء الذي سيكون حقا له”.

وأكد على رغبة الوزارة في الانتقال إلى الوضوح في منظومة توزيع السلع، بما يجعلها تتم ببساطة واحترام للبقال.

ووجه رسالته للبقالين التموينيين قائلا: ” لن أرسل مباحث التموين للرقابة والتفتيش على بضائع انت اشتريتها”.

وقال الوزير:” إن المجتمع أمني على فلوس الدعم الغذائى، ويجب إدارتها ويجب أن أعرف مين عنده ايه، وعند استلامي للوزارة خلال العام الحالى فكانت هناك ديون ومحاسبات مفتوحة منذ 2014 ولكنى قررت فتح صفحة جديدة.