«المصيلحي»: 25 ديسمبر آخر موعد للإخطار بكميات الأرز المخزنة لدى التجار والشركات والمخازن وإلا المصادرة

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، نداء إلى حائزي الأرز الشعير بسرعة إخطار مديريات التموين بالكميات الموجودة لديهم قبل يوم 25 ديسمبر الجاري.

وقال المصيلحي، خلال لقاءه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج مساء دي ام سي على فضائية دي ام سي: “أرجوكم آخر ميعاد 25 ديسمبر ويجب تقديم إخطار بالكميات الموجودة لدي جميع التجار والشركات والمخازن.

وأضاف المصيلحي: “الإخطار ليس معناه مصادرة الكميات الموجودة لديكم.. وبعد 25 ديسمبر أية كميات سيتم الكشف عنها سيتم مصادرتها لعدم الإعلان عن الكميات الموجودة لدي الأشخاص المعنيين بالقرار.

كان قد أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الاثنين الماضي، قرارًا وزاريًا رقم 179 لسنة 2022 بأن يكون توريد الأرز الشعير المنتج محليًا عن موسم حصاد 2022 لجهات التسويق بالنسبة للمساحة المزروعة أرزا التي لا تجاوز فدانا من واقع الحيازة الزراعية اختياريًا.

وبحسب بيان وزارة التموين، يجب علي كل من يملك محصولًا من الأرز الشعير المنتج محليا عن موسم حصاد 2022 أن يسلم لجهات التسويق جزءًا من المحصول بواقع (طن) عن كل فدان وذلك بناء على المساحة المزروعة أرزا وتزيد عن فدان، وبالنسبة للمساحة المزروعة بالأرز ولا تجاوز فدانا يكون التوريد اختياريًا.

وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول علي الكميات المطلوبة لتحقيق الوفرة والإتاحة اللازمة وزيادة المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادلة في المنظومة التموينية وللأسواق الحرة طوال العام.