المصيلحي: 10 ملايين بطاقة تموينية سجلت رقم المحمول لتحديث البيانات

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية انخفاض عدد البطاقات التموينية التي لا تحمل رقم تليفون محمول من 13.5 مليون بطاقة إلى 3.5 مليون بطاقة حتى الآن، موضحا أن 10 ملايين بطاقة قامت بتسجيل رقم المحمول

و قال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم أنه لم يتم حذف اي فرد بسبب تسجيل رقم المحمول ، لافتا إلي أن الوزارة تسعي إلي تحديث قاعدة البيانات من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين .

و أضاف أنه قرر مد فترة تسجيل ارقام التليفونات لمن ارسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى نهاية يونيو من العام الجاري .

وأكد أن مد التسجيل يأتي في إطار إجراءات الوزارة للتسهيل على المواطنين فى تقديم ارقام التليفونات إلى مكاتب التموين ومنع التكدس.

ولفت المصيلحى إلي الوزارة تستهدف تحديث قاعدة بيانات المستفيدين من منظومة الخبز البالغ عددهم 72 مليون مواطن.