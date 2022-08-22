المصيلحي يوضح زيادات التموين الجديدة وكميات السلع المستهدف صرفها

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن زيادة التموين الجديدة والكميات المستهدف صرفها على بطاقات التموين محددة بسلع معينة، وذلك وفقًا لمحددات صرف المساعدات الاستثنائية للمواطنين لمدة 6 أشهر تبدأ من 1 سبتمبر المقبل.

وأضاف المصيلحي أن زيادة التموين الجديدة ستشمل صرف زجاجه زيت 800 جرام لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة.

وتابع المصيلحي أنه سيتم صرف 2 كيلو سكر لكل فرد على بطاقة الدعم، وبحد أقصى 8 كيلو سكر للبطاقة الواحدة، وصرف كيلو أرز للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن أربعة أفراد، و2 كيلو للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر.

واستكمل المصيلحي قوله إنه سيتم صرف عبوة مكرونة 800 جرام للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4، وصرف 2 عبوة 800 جرام مكرونة للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر.

وأشار المصيلحي إلى أن تلك السلع سيتم صرفها من خلال زيادة قيمة الدعم على بطاقة التموين؛ وهي: 100 جنيه للبطاقة التموينية التي تضم أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقة التموينية التي تضم أسرتين، و300 جنيه للبطاقة التموينية التي تضم 3 أسر فأكثر.

ولفت وزير التموين إلى أن المبالغ التي ستتم إضافتها على البطاقات التموينية سيتم شراء سلع تموينية لمدة 6 أشهر وليس سحب المبالغ.

يشار إلى أن الحكومة تدعم وزارة التموين والتجارة الداخلية في الموازنة العامة للدولة 2023/2022 بنحو 90 مليار جنيه، وذلك لمنظومتي السلع التموينية والخبز المدعم على البطاقات التموينية.

ويستفيد من تلك الدعم الحكومي الموجه للبطاقات التموينية نحو 72 مليون مواطن للخبز المدعم، منهم 64 مليون مواطن من السلع التموينية مقيدون على 23 مليون بطاقة تموينية.