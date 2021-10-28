اقتصاد وأسواق

المصيلحي يوضح أسباب رفع أسعار الزيت على البطاقات التموينية

خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن بديوان عام الوزارة
محمد مجدي 1:23 م, الخميس, 28 أكتوبر 21 1:23 م, الخميس, 28 أكتوبر 21

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أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير  التموين والتجارة الداخلية، تعديل أسعار الزيت المدعم، بداية من شهر نوفمبر المقبل، ليصبح سعر اللتر  25 جنيهًا، بدلًا من 21 جنيهًا، والـ800 مللي بـ20 جنيهًا، بدلًا من 17 جنيهًا. 

وقال المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن بديوان عام الوزارة، إن سبب التعديل يعود لموجة التضخم العالمية، والتي أثّرت على التكلفة الإنتاجية، كما أن تكلفة طن فول الصويا ارتفع من 916 إلى 1430 دولارًا للطن، بما يعادل 21 ألف جنيه للطن دون تكرير، الأمر الذي يشكل ضغطًا سعريًّا كبيرًا. 

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وأضاف المصيلحي أن استمرار الوضع الحالي دون اتخاذ قرار مع زيادة التضخم سيؤدي إلى تشوهات سعرية في السلعة وعودة السوق السوداء من جديد.

وأشار إلى أن الوزارة تستحوذ فقط على 40%؜ من إجمالي سوق زيت الخليط، ومن ثم لن نستطيع إجبار القطاع الخاص والذي يمثل 60%؜ من تحمل ضغوطات وخسائر نتيجة التضخم وعدم التفاعل معه. 

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ولفت الوزير إلى أن إنتاج طن الزيت يتمثل في 21 ألفًا و510 جنيهات طن فول صويا، بالإضافة إلى 3350 جنيهًا للنقل، ويتم تكرير 5% بتكلفة 1243 جنيهًا، لتصل التكلفة النهائية قبل التعبئة لـ 26 ألفًا و104 جنيهات للطن.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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