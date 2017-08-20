المصيلحي يكلف التجارة الداخلية بمراجعة خطة طرح الأراضي

محمد مجدي:كلف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بمراجعة خطة الجهاز الخمسية الخاصة بطرح الأراضى التابعة فى المحافظات المختلفة، لعرضها على المستثمرين المحليين والأجانب والعرب، خلال الفترة المقبلة.يشار إلى أنه تم الإعداد لطرح محفظة

محمد مجدي:

كلف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بمراجعة خطة الجهاز الخمسية الخاصة بطرح الأراضى التابعة فى المحافظات المختلفة، لعرضها على المستثمرين المحليين والأجانب والعرب، خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أنه تم الإعداد لطرح محفظة من الأراضى تشمل 7 قطع خلال العام الحالى، منها ما يمتلكه الجهاز وأخرى “قطاع خاص”، تم تخصيصها بنظام الشراكة من عائد حق الانتفاع.

وقال مصدر بالوزارة لـ”المال”: إن المحافظات المتوقع طرح أراض بها هي: الدقهلية 20 فدانا، الأقصر 26 فدانا، أسيوط 17 فدانا، الفيوم 15 فدانا، السويس 30 فدانا، قنا 15 فدانا، كما سيتم التواصل بين الجهاز ومحافظة كفر الشيخ؛ لبحث تخصيص قطعة أرض، بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة.

من جهة أخرى، قال إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لـ”المال”: إن الأنشطة المراد إقامتها ستختلف طبقا لاحتياجات المحافظة وخطة الجهاز ما بين أسواق نموذجية متكاملة، وهي: الخضر والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، إضافة إلى مناطق لوجيستية للتخزين والتبريد والتجميد وتكنولوجيا التخزين الحديثة، للمحافظة على بيئة وصلاحية المنتج لفترات طويلة لخفض الهدر وتوافر السلع طوال العام وتوفير المراكز التجارية.

كان جهاز تنمية التجارة الداخلية، قد طرح خلال العامين الماضيين، قطعة أرض تجارية بمدينة المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، وقطعة أخرى فى القاهرة، وتمت إقامة فرع لإحدى السلاسل التجارية الكبرى.

وكانت خطة جهاز تنمية التجارة الداخلية، هى إقامة منطقة تجارية ولوجيستية فى جميع محافظات الجمهورية، لإقامة أسواق جملة وتجزئة، ومراكز تجارية لخدمة المستثمرين، والمستهلكين على حد سواء، وتقليل حلقات تداول السلع، مما يعمل على تخفيض الأسعار مقارنة بالسوق المحلية.