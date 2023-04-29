المصيلحي يكشف مصير إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا يوجد إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية في الوقت الحالي إلا لفئة معينة فقط.

وقال المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، إن إضافة المواليد ستكون للفئات الأكثر احتياجًا، والتى تتضمن معاش “تكافل وكرامة”، ومعاش الضمان الاجتماعي والأرامل والمطلقات وأبناء الشهداء.

وأضاف أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي 4 شهور، مشيرًا إلى استمرار موسم توريد سكر القصب حتى نهاية مايو المقبل، وتوريد بنجر السكر حتى يونيو المقبل.

وأوضح المصيلحي أن الوزارة تعمل على تقليل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك بسلعة السكر، والتى تتراوح من 400 إلى 450 ألف طن، من خلال الاستيراد والتكرير في المعامل بعد انتهاء موسم الحصاد المحلي.

وأكد المصيلحي استمرار قرار وزارتي “التموين” و”التجارة والصناعة” في منع تصدير السكر، لافتًا إلى أنه بعد قيام منظمة أوبك بتحديد معدلات إنتاج البترول بدأت أسعار البترول الزيادة، ومن ثم ترتفع أسعار السكر؛ وذلك لتحويله إلى إيثانول كوقود.