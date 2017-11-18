المصيلحي يفتتح ورشة عمل حماية المستهلك لمنطقة الكوميسا.. الإثنين

محمد مجدي يفتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ورشة العمل التى ينظمها جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع لجنة المنافسة بمنطقة الكوميسا على مدار يومى 20، 21 نوفمبر الحالى. وصرح اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن ورشة العمل



محمد مجدي

يفتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ورشة العمل التى ينظمها جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع لجنة المنافسة بمنطقة الكوميسا على مدار يومى 20، 21 نوفمبر الحالى.

وصرح اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن ورشة العمل ستعقد بحضور 60 عضوا من ممثلى 19 دولة أفريقية من أعضاء منطقة الكوميسا COMESA بالإضافة إلى منظمتين دوليتين هما منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، وهيئة التجارة الفيدرالية الأمريكية FTC.

وقال يعقوب، في بيان صحفي، إن فكرة عقد ورشة العمل بالقاهرة جاءت فى ضوء إدراك لجنة المنافسة بالكوميسا لأهمية الدور الذي تتبناه مصر بين أشقائها مع دول حوض النيل بهدف التعاون المشترك من أجل تعزيز حماية حقوق المستهلكين بتلك الدول وصون مصالحهم، وتبادل الخبرات والتجارب وتطوير آليات عمل أجهزة ومنظمات حماية المستهلك فى منطقة الكوميسا.

وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى التعرف على دور الأنظمة والتشريعات القانونية في توفير الحماية للمستهلك من قضايا الغش التجاري التقليدية والإلكترونية، والتوعية بقضايا حماية المستهلك في القارة الأفريقية وإبراز أثر السياسات الاقتصادية في منطقة الكوميسا على توفير حماية آمنة للمستهلك، ومناقشة القضايا والاتجاهات في المعاملات التي تتم عبر الحدود في مجال حماية المستهلك.

وأوضح يعقوب أن ورشة العمل تنقسم إلى عدة محاور ستتم مناقشتها خلال يومى عمل الورشة منها: أهمية توعية المستهلكين بحقوقهم وتوعية الشركات بأهمية التنافس بشكل عادل وأخلاقي والتصدي للممارسات التجارية غير العادلة باعتبار أن المستهلكين هم أكبر مجموعة اقتصادية تؤثر وتتأثر بكل قرار اقتصادى عام كان أو خاصًا.

وتابع: تستهدف ورشة العمل ممثلي الهيئات الوطنية، وجمعيات حماية المستهلك، والمهتمين في هذا المجال، وستدار الورشة عن طريق المناقشات والعروض التوضيحية من خلال شخصيات رئيسية وكذلك من خلال السادة المشاركين لطرح آرائهم في القضايا ذات الصلة.

جدير بالذكر أنه في عام 1981 تم التوقيع على اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية لدول شرق وجنوب أفريقيا. وقد حققت هذه الاتفاقية شجع الدول الأعضاء على تطوير التعاون بإقامة ما يسمي “السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقياCOMESA، كخطوة جديدة نحو تحقيق الجماعة الاقتصادية الأفريقية.

وفي عام 1994 تم توقيع اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا لتحل محل اتفاقية منطقة التجارة التفضيلي وأصبحت تضم فى عضويتها 19 دولة أفريقية بالاضافة لجمهورية مصر العربية.