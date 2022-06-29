«المصيلحي» يصدر قرارا جديدا بشأن البطاقات التموينية

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا بمنح مهلة شهرين لتقدم أصحاب البطاقات التموينية من تلقاء أنفسهم بحذف المتوفين والمسافرين للخارج والأفراد الزائدة لأية أسباب أخرى بدون غرامة.

حيث يتم الإعفاء من فروق الأسعار بداية من شهر يوليو حتى نهاية أغسطس، مع تقديم المستندات الرسمية لمكاتب التموين.

وتضمن القرار، أنه بشأن إعفاء أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار والصادر أمس، يتم إعفاء أصحاب البطاقات من فروق الأسعار لمن يتقدموا من تلقاء أنفسهم بخصم الأفراد الزائدة على بطاقاتهم التموينية وذلك لمدة شهرين.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، 5 خدمات متعلقة بالبطاقة التموينية، يمكن للمواطن الحصول عليها من خلال بوابة مصر الرقمية، عبر شبكة الإنترنت.

وكذلك عن طريق مكاتب التموين على مستوى الجمهورية، هي خدمة استخراج بدل لبطاقة التموين التالفة أو التي فقدت، وخدمة تفعيل بطاقة التموين واستلام الرقم السري، المتاحة فعليا من قبل.

وأضافت إليها ثلاث خدمات أخرى كانت قد توقفت في وقت سابق، ليصبح عدد الخدمات المفعلة ويمكن الحصول عليها 5 خدمات.