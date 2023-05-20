المصيلحي يصدر قرارا بتعديل أسعار القمح والدقيق التمويني للمطاحن والمخابز البلدية المدعمة

أصدر الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتاريخ 17 مايو الحالي، بتعديل أسعار القمح التمويني استخراج 87.5% للمخابز البلدية المدعمة.

وحدّد وزير التموين أن بيع سعر طن القمح التمويني المسلم للمطاحن بلغ 10 آلاف و60 جنيهًا.

وحدد سعر طن الدقيق التمويني المسلم للمخابز البلدية بسعر 11 ألفًا و800 جنيه، بواقع 1180 جنيهًا للجوال زنة 100 كيلوجرام.

فيما جاء سعر الدقيق التمويني لمستودعات الدقيق التي تعمل بالمنظومة الجديدة بواقع 11 ألفًا و835 جنيهًا.

وأكدت الوزارة أنه رغم ارتفاع أسعار القمح والدقيق التمويني فإن رغيف الخبز التمويني لم ولن يرتفع وسيظل بـ5 قروش للرغيف، كما هو على البطاقات التموينية.

وجاءت أسعار تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم بعد رفع سعر السولار:

خبز طري ينتج بالسولار: 101 قرش

خبز ملدن ينتج بالسولار: 102 قرش

خبز طري ينتج بالغاز: 94 قرشًا

خبز ملدن ينتج بالغاز: 95 قرشًا

عيش مجر ينتج بالسولار: 108 قروش

خبز مجر ينتج بالغاز: 102 قرش.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر، في 6 مايو الحالي، توجيهًا وزاريًّا رقم (13) لسنة 2023، بشأن تعديل تكلفة رغيف الخبز، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة أسعار وقود (السولار ) بمقدار جنيه للتر.

ونصّت المادة الأولي من التوجيه الوزاري، على نسخة منه، بأن يتم تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية التموينية في القطاعين العام والخاص.

وجاء توجيه وزير التموين في ضوء صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والمتضمن تحديد أسعار المواد البترولية؛ ومنها السولار، ليتم احتساب تكلفة تصنيع الرغيف بالمخابز البلدية، التي تستخدم وقود السولار في عملية التصنيع والإنتاج، لتصبح على النحو التالي، كما هو مبيَّن بالتوجيه الوزاري.

وتضمنت الماده الثانية أن تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد صافي تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية، والتي تعمل بوقود السولار بالقطاعين العام، الخاص،

بالإضافة إلى الجزء المخصوم من تكلفة التصنيع لتسوية قيمة تأمينات عمال المخابز البلدية بالقطاع الخاص عن كل رغيف، وطبقًا لما يتم إثباته من مبيعات خبز بلدي مدعم على النظام بموجب البطاقات التموينية الذكية من خلال ماكينات صرف الخبز بكل مخبز بلدي.

وجاء في المادة الثالثة، أنه على الجهات المعنية تنفيذ هذا التوجيه، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.