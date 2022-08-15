المصيلحي يصدر توجيها وزاريا بقواعد صرف السلع التموينية طبقاً للزيادة الاستثنائية

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توجيه وزارى لضبط قواعد صرف السلع التموينية على بطاقة الدعم وعمليات صرف السلع للمواطنين بعد الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للأسر الأولى بالرعاية .

وذلك من خلال زيادة الدعم التمويني للأسر الأكثر احتياجا بمبالغ تتراوح من 100 جنيه إلى 200 جنيه و 300 جنيه طبقًا لعدد الأسر الموجودة على بطاقة الدعم لتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

واوضح المصيلحي في بيان اليوم ان التوجيه يتضمن صرف زجاجه زيت 800 جرام لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة.

وتابع: صرف 2 كيلو سكر لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 8 كيلو سكر للبطاقة الواحدة، وصرف 1 كيلو أرز للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن اربعه.

وقال المصيلحي: يتم صرف 2 كيلو ارز للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 افراد فأكثر، كما شمل التوجيه صرف عبوة مكرونه 800 جرام للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 وصرف 2 عبوة 800 جرام مكرونه للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 افراد فأكثر.

وأكد التوجيه على حق المواطن في صرف باقى المستحق من الدعم من أصناف قائمه السلع والتى زادت ب 5 سلع جديدة وهى مسلى نباتى( سمنه) ودقيق معبأ ؛وطحينة بيضاء وتونه ، ومربى ليصل عدد السلع التى تصرف لمنافذ التوزيع إلى 30 سلعه.

وشمل التوجيه الوزاري عدم تجاوز إجمالي السلع المشتراة لرصيد الدعم التمويني المقرر، ويسمح للمواطن بصرف حزمة السلع طبقًا لاحتياجاته وفيما لا يتجاوز خمسة جنيهات عن مبلغ الزيادة المقرر للبطاقة.

كما أكد التوجيه الوزاري على حق المواطن في صرف مستحقاته التموينية بحد اقصى 4 مرات في الشهر من المنفذ التمويني.

وصرح المتحدث الرسمى للوزارة احمد كمال معاون وزير التموين أن الدولة تصرف الدعم السلعى ل 64 مليون شهريًا، كما أن المخزون الاستراتيجي من السلع يتجاوز 6 أشهر فى كل السلع .

وأشار إلى أن زيادة عدد السلع المنصرفة لمنافذ التوزيع تساهم فى تلبية احتياجات المواطنين من كل السلع وتمكنه من الاختيار حسب متطلباته .

وأكد كمال ان وزير التموين وجه المديريات وقطاع الرقابة بالوزارة بمتابعه صرف السلع للتأكد من جودتها ووصولها لمستحقيها والتزام منافذ الصرف بالنسب المقررة للمواطنين على بطاقة الدعم.

على أن يتم تنفيذ هذا التوجيه الوزاري اعتباراً من 1 سبتمبر 2022 ولمدة 6 أشهر .