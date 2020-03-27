اقتصاد وأسواق

المصيلحي : يجب التوصل إلى آلية سريعة لاستمرار دورة توفير السلع الرئيسية

ضرورة السماح بنقل السلع في أوقات حظر التجوال
محمد مجدي 3:14 م, الجمعة, 27 مارس 20 3:14 م, الجمعة, 27 مارس 20

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طلب الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، من المحافظين ضرورة التنسيق مع مديري الأمن، في هذه الظروف الاستثنائية، للسماح لعمال المخابز بالتحرك قبل الساعة 7 صباحًا، ليتم إعداد الخبز ويكون متوافرًا للمواطنين مع بدء الحركة صباحًا عقب ساعات الحظر، لافتًا إلى أن المخابز من الأماكن المُستثناة من قرار الحظر، ولا بد أن تعمل بما يتوافق مع طبيعة عملها.

وشدد المصيلحي، في بيان صحفي، اليوم، على أهمية مراعاة عدم غلق محالّ بيع المواد الغذائية الساعة 7 مساء، على النحو الذي ينص عليه القرار.

إضافة إلى السماح بعمل كل مصانع الأغذية بنفس طاقتها؛ لضمان توافر السلع بالكميات المطلوبة، ولا سيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ودعا أيضًا إلى السماح بلوجستيات النقل الخاصة بالمطاعم؛ لتتمكن من القيام بعملها.

وأضاف المصيلحي أن الكتاب الدوري الصادر عن رئيس الوزراء تضمّن تفسيرات للعديد من الأمور المرتبطة بقرار الحظر، والاستثناءات منه.

كما أشار إلى أنه لا بد من التوصل لآلية سريعة للتعامل مع سيارات شركات الأغذية أو الحاصلات الزراعية؛ لضمان استمرار دورة توفير السلع الرئيسية.

وشدّد المصيلحي على أن الوزارة تعمل في جميع أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت، وعلى استعداد لتلقّي جميع الطلبات لحلّ أي مشكلة.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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