المصيلحي يبحث مع ايطاليا تطوير أسواق اليوم الواحد والجملة في مصر

شارك الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية كممثل للحكومة المصرية في إجتماع الجمعية العمومية للتحالف العالمى لأسواق المزارعين المنعقد حالياً بالعاصمة روما والذى يعقد خلال الفترة من 20 الى 22 مايو الجاري.

وبدأت مراسم الجمعية العمومية بكلمة ترحيب من رئيس اتحاد الزراعة الإيطالي عقبه كلمة للرئيس المنتخب الجديد لاتحاد التحالف العالمي لأسواق المزارعين وكلمة للمفوض السامي للحكومة الإيطالية للأمن الغذائي الذي قام بزيارة مصر في الفترة الماضية ثم رئيس اتحاد أسواق الجملة الإيطالي وسوف تستكمل خلال اليومين القادمين لقاءات مع الجهات المعنية في هذا الشأن الى جانب لقاءات مع الشركات التي ستبدأ في الاستثمار في مصر.

كما ألقي الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية كلمه مصر أمام الجمعية العمومية للتحالف العالمي لأسواق المزارعين على مستوى العالم والتي عقدت في روما بايطاليا.

وأكد في كلمته على التعاون الوثيق بين مصر وايطاليا وكل اتحادات العالم مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الايطالية تضرب بجذورها فى التاريخ وان التبادل التجارى والاقتصادي بين مصر وايطاليا وتبادل الخبرات فى كل المجالات يشهد تقدم مستمر.

وأشار وزير التموين إلي أن زيارته لأسواق اليوم الواحد بايطاليا مهدت الطريق للتباحث حول إنشاء هذة الأسواق بمصر مضيفا أنه سيكون هناك تعاون مع الجانب الإيطالي في تنفيذ نفس الفكرة في تطوير اسواق اليوم الواحد الموجودة في كافة ربوع مصر، وكذلك دعم انشاء اسواق الجملة مشيرا إلى أن التنفيذ سيكون سيكون بدعم من الحكومة الإيطالية ومن الإتحاد الأوروبي.

هذا وقد تفقد المصيلحي يرافقه السفير بسام راضي معرض المنتجات الزراعية المقام على هامش اجتماع التحالف العالمى لاسواق المزارعين والذى يعتمد على احدث التكنولوجيا في انتاج المحاصيل والحبوب.