المصيلحي يبحث مع السفير الإيطالى استكمال المشروع القومي للصوامع

محمد مجدي التقى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالسفير الإيطالي جيما باولو، في أول زيارة عمل رسمية له بعد تقديم أوراق اعتماده سفيرا لروما بالقاهرة لبحث استكمال برنامج مبادلة الديون من خلال المشروعات التي تتولى تنفيذها وزارة التموين والتجارة الداخلية.حضر الاجتماع اللو



محمد مجدي

التقى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالسفير الإيطالي جيما باولو، في أول زيارة عمل رسمية له بعد تقديم أوراق اعتماده سفيرا لروما بالقاهرة لبحث استكمال برنامج مبادلة الديون من خلال المشروعات التي تتولى تنفيذها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

حضر الاجتماع اللواء د.علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء شريف باسيلى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع واللواء توفيق الشال المنسق للمشروع و د.أيمن عكرش نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.

واوضحت وزارة التموين في بيان صحفي أن الاجتماع شهد متابعة المشروعات التي تشرف اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية على تنفيذها واتفق الجانبان على تعديل مواصفات الصوامع المدرجة ضمن برنامج لإنشاء الصوامع بإعتمادات مالية تبلغ 128 مليون جنيه من صوامع أفقية إلى صوامع رأسية، في مناطق التجميع لسعات تخزينية لا تزيد عن 5آلاف طن لكل صومعة، اتفق الجانبان على استكمال دراسة الجدوى الفنية للمشروع على أن يعقد اجتماع مشترك لإقرار التعديلات الأسبوع المقبل.

من جانبه أشاد الدكتور على المصيلحى بعمق العلاقات المصرية الايطالية واستمرار مساهمتهم في مشروعات التنمية.

وأعرب السفير الايطالي عن سعادته بالعمل في مصر مشيرا أن اللقاء يعد أول زيارة رسمية يقوم بها بعد تسلمه مهام عمله في القاهرة مشيرا إلى رغبة بلاده في توسيع مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.