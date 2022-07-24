المصيلحي : وصول نسب صرف السلع التموينية إلى 95% لشهر يوليو

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية أن نسبة صرف السلع التموينية عن شهر يوليو الجاري وصلت إلى ‏‏95%.

وقال المصيلحي في بيان اليوم إن مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية) التي ‏يصل عددها إلى 1500 سوف تبدأ في صرف استعاضات شهر ‏اغسطس يوم 27 من الشهر الجاري .

ولفت إلى أن عدد السلع التموينية التي ‏يتم صرفها من مخازن الشركتين يصل الى 25 سلعة تتنوع ما بين ‏‏(الارز – السكر – الزيت – مساحيق الغسيل – السمن النباتي – ‏الشاي – المكرونة ) وغيرها من السلع الاخرى التي تحتاجها الاسرة ‏المصرية .

و أوضح أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير ‏ان الوزارة حريصة على توافر مخزون ‏استراتيجي بكل مخزن من مخازن الشركتين يصل الى 3 أشهر يتم ‏استعاضاته من المخازن الكبرى الاخرى يومياً عند صرف استعاضات ‏منافذ الصرف .

وأكد أن ميكنة تلك المخازن ساهم في متابعتها ‏مركزياً لحظة بلحظة ، كما أن وزير التموين ‏وجه مديري المديريات بالمحافظات والادارات الفرعية بها بمتابعة ما ‏يتم صرفه لمنافذ التوزيع، وجودة السلع ايضاً ، ومتابعة صرفها من ‏المنافذ للمواطنين للتأكد من وصول الدعم الى مستحقيه.

وأشار إلى ان ‏الاحتياطي الاستراتيجى من السلع الأساسية ولا سيما السكر والمكرونة والقمح يتعدى الستة أشهر.