المصيلحي : وصول نسب صرف السلع التموينية إلى 95% لشهر يوليو

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن نسبة صرف السلع التموينية عن شهر يوليو الجاري وصلت إلى 95%.
وقال المصيلحي في بيان اليوم إن مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية) التي يصل عددها إلى 1500 سوف تبدأ في صرف استعاضات شهر اغسطس يوم 27 من الشهر الجاري .
ولفت إلى أن عدد السلع التموينية التي يتم صرفها من مخازن الشركتين يصل الى 25 سلعة تتنوع ما بين (الارز – السكر – الزيت – مساحيق الغسيل – السمن النباتي – الشاي – المكرونة ) وغيرها من السلع الاخرى التي تحتاجها الاسرة المصرية .
و أوضح أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير ان الوزارة حريصة على توافر مخزون استراتيجي بكل مخزن من مخازن الشركتين يصل الى 3 أشهر يتم استعاضاته من المخازن الكبرى الاخرى يومياً عند صرف استعاضات منافذ الصرف .
وأكد أن ميكنة تلك المخازن ساهم في متابعتها مركزياً لحظة بلحظة ، كما أن وزير التموين وجه مديري المديريات بالمحافظات والادارات الفرعية بها بمتابعة ما يتم صرفه لمنافذ التوزيع، وجودة السلع ايضاً ، ومتابعة صرفها من المنافذ للمواطنين للتأكد من وصول الدعم الى مستحقيه.
وأشار إلى ان الاحتياطي الاستراتيجى من السلع الأساسية ولا سيما السكر والمكرونة والقمح يتعدى الستة أشهر.