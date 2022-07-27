المصيلحي : ننتظر تسلم شحنة 63 ألف طن قمح أوكراني بعد الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تسلم كل الشحنات التي تم التعاقد عليها مع أوكرانيا قبل الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال المصيلحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد، إنه يوجد شحنة واحدة بكمية 63 ألف طن قمح أوكراني، ومنتظر تحركها من الموانئ.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن تلك الشحنة لها الأولوية في التحرك، وحتى الآن لم يفتح الطريق الأمن من موانئ البحر الأسود إلى مضيق البوسفور إلى البحر الأبيض المتوسط، وتم التواصل مع وزارة الخارجية وسفير مصر لدى روسيا؛ لسرعة خروج الشحنة.

وتابع المصيلحي أن الاحتياطي الإستراتيجي من الزيت 5.6 شهر، والقمح 7 شهور، والسكر 7 شهور، والأرز 3 أشهر، وننتظر موسم الحصاد الجديد في سبتمبر المقبل.

واستكمل المصيلحي أن اللحوم الحية تكفي مدة 14 شهرًا، واللحوم المجمدة 7 أشهر، والفراخ المجمدة 7 أشهر.