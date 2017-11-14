المصيلحي : من الضرورى الحفاظ على أموال الدعم

ياسمين فواز شدد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة الحفاظ على أموال الدعم، متابعًا: "المواطن فوق دماغي لكن لا بد من الحفاظ على أموال الدعم، ولو لم نفعل ذلك لن يتبقى شيء للمواطن". وأضاف المصيلحي، خلال كلمته باجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن الوزارة اكتشفت و

ياسمين فواز





شدد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة الحفاظ على أموال الدعم، متابعًا: “المواطن فوق دماغي لكن لا بد من الحفاظ على أموال الدعم، ولو لم نفعل ذلك لن يتبقى شيء للمواطن”.

وأضاف المصيلحي، خلال كلمته باجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن الوزارة اكتشفت وجود بطاقات رقم قومي، بعد وضع الخبز على بطاقات التموين، مضيفًا: عندما قللنا الكارت الذهبي مع بائع الخبز اكتشفنا أزمة وجود بطاقات خبز دون أرقام قومية، والبرلمان والحكومة بذلا جهدًا كبيرًا لسد عجز الموازنة ولاستكمال سلسلة الإصلاح الاقتصادي.

وتابع: “أوقفنا الصرف لبطاقات مزوَّرة لحين إصلاح النظام وليكون دون تعقيد والخطورة أن 60 ألف ماكينة عند الخبازين تعمل منذ الصباح حتى نهاية اليوم”.

كما حذر المصيلحي من خطورة دخول الحكومة في تحديد سعر الأرز، خصوصًا أن عدد مضارب الأرز بمصر كبير جدًّا، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها 7 مضارب أرز.

وأوضح الوزير أن سعر أرز الشعير مستقر عند 4 آلاف جنيه، ليتم بيعه بواقع 6 جنيهات ونصف الكيلو للكيلو، علمًا بأن الشركات القابضة تحصل عليه بواقع 6100 جنيه للطن، وهو ما يؤكد أن هامش ربح الشركات القابضة ضعيف.

وأكد أن احترام الوزارة للتنافسية يجعل من المحصول ناتجًا جيدًا للفلاح وكذلك المستهلك.